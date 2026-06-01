«Με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής που ξυλοκοπήθηκε στα επεισόδια στη Σβέρνιτσα

«Πρώτη φορά άκουσα ότι υπάρχει ελληνικός ομογενειακός πληθυσμός εκεί»

Παράλληλα, σημείωσε ότι το αρχικό σχέδιο για την περιοχή έχει ήδη κατεδαφιστεί από τις αλβανικές αρχές, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί μια διαφορετική προσέγγιση για την ανάπτυξη της περιοχής. Αναφερόμενος στη νήσο Σαζάν, τόνισε ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η αλβανική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει το μερίδιο του αλβανικού κράτους στο έργο.Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις διεκδικήσεις που έχουν διατυπωθεί για την περιοχή, επισημαίνοντας ότι ζητήματα ιδιοκτησίας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και όχι της κυβέρνησης.Παράλληλα, δήλωσε ότι άκουσε για πρώτη φορά αναφορές περί ύπαρξης ελληνικού ομογενειακού πληθυσμού στην επίμαχη περιοχή, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη σχετική συζήτηση που αναπτύχθηκε μετά τα γεγονότα.Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι το περιστατικό στο Ζβέρνετς δεν συνιστά κρατική βία, αλλά ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας. Όπως είπε, το αλβανικό κράτος οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι η επίκληση εθνοτικών ζητημάτων δεν συμβάλλει στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις χειρότερες των τελευταίων ετών.Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι του προκάλεσε έκπληξη η ανακοίνωση ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν πρέπει να αποκτήσει εθνοτικό χαρακτήρα.Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικά που, όπως είπε, έχουν σημειωθεί στο παρελθόν με Αλβανούς σε ελληνικές φυλακές ή στους δρόμους της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι το συμβάν στο Ζβέρνετς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κρατική βία.