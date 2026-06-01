Το Ιράν δεσμεύεται ότι θα διευκολύνει τη διέλευση των ιαπωνικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι απολύτως διατεθειμένη να διευκολύνει την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη θα διευκολύνει την διέλευση των ιαπωνικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, που είναι σχεδόν καθολικά αποκλεισμένα από το Ιράν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.
«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι απολύτως διατεθειμένη να διευκολύνει την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι.
«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε άνετη και ανεμπόδιστη διέλευση στα ιαπωνικά πλοία», πρόσθεσε ο ιρανός πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.
#WorldNews: #Iran's President Masoud Pezeshkian on Monday promised #Japan to enable the passage of its ships through the Strait of Hormuz, which has been mostly closed since the start of the Middle East war in February. — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) June 1, 2026
