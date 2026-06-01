Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη ξανά, εντυπωσιακές εικόνες με σιντριβάνια λάβας
Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη και βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης

Νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφεται στη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα (Kīlauea) εξερράγη εκ νέου, σύμφωνα με παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ εκτιμούν ότι τα σιντριβάνια λάβας θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση γύρω στην 1η Ιουνίου, καθώς η έκρηξη συνεχίζει να εξελίσσεται.

Ζωντανές εικόνες από την περιοχή δείχνουν συνεχή ηφαιστειακή δραστηριότητα, με τη λάβα να αναβλύζει από το ηφαίστειο και να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα. Η USGS μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της έκρηξης μέσω ειδικής διαδικτυακής μετάδοσης, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό.


Το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη και βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης. Οι εκρήξεις του παρακολουθούνται συστηματικά από επιστήμονες, καθώς προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για τη μελέτη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.


Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πρόσθετες πληροφορίες για επιπτώσεις από τη νέα έκρηξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την παρακολούθηση του φαινομένου και ενημερώνουν διαρκώς για την πορεία της δραστηριότητας του ηφαιστείου.

Η USGS εξακολουθεί να μεταδίδει ζωντανά εικόνες από το σημείο, καταγράφοντας τα εντυπωσιακά ρεύματα λάβας και τα σιντριβάνια φωτιάς που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

