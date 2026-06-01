Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Αρμενία που βρίσκεται υπό το κράτος του εκφοβισμού της Μόσχας
Σήμερα, ο Πούτιν τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό της Αρμενίας για να του ευχηθεί «Χρόνια Πολλά» για τα γενέθλιά του και «συζήτησαν τα αποτελέσματα της συνόδου του ανώτατου Ευρασιατικού Οικονομικού Συμβουλίου», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Αρμενία έπειτα από τις απόπειρες άσκησης πιέσεων και εκφοβισμού εκ μέρους της Ρωσίας εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανουάρ Ελ-Ανούνι.

«Η Ρωσία επιχειρεί να βλάψει την οικονομία της Αλγερίας και να επηρεάσει το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Πέμπτη περιορισμούς στην εισαγωγή φρούτων και λαχανικών από την Αρμενία καθώς αυξάνεται η ένταση με το Γερεβάν εξ αιτίας της επιδίωξης της Αρμενίας να ενταχθεί «κάποτε» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



Η ανακοίνωση της Μόσχας απειλεί να καταφέρει πλήγμα στην αρμενική οικονομία, καθώς η Ρωσία αποτελεί τον βασικό εμπορικό της εταίρο και έρχεται εν μέσω των έντονων επικρίσεων της Μόσχας για τις ευρωπαϊκές βλέψεις του Γερεβάν.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τον πρεσβευτή της στην Αρμενία για «διαβουλεύσεις» μία ημέρα έπειτα από την διατύπωση απειλητικής προειδοποίησης από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.


«Ουκρανικό σενάριο»

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή από το Καζακστάν ότι το «ουκρανικό σενάριο» ξεκίνησε με την απόπειρα του Κιέβου για εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνοντας την πίεση προς το Γερεβάν και καλώντας την Αρμενία «να οργανώσει δημοψήφισμα για το θέμα το συντομότερο δυνατόν».

Η προοπτική αυτή απορρίφθηκε από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ο οποίος δήλωσε ότι «θα ήταν παράλογο» να οργανωθεί δημοψήφισμα όσο η επιλογή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την υπό την ηγεσία της Μόσχας Ευρασιατική Οικονομική Ενωση δεν είναι αναπόφευκτη, την στιγμή που η Αρμενία δεν έχει υποβάλει υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση και δεν βρίσκεται κοντά στο καθεστώς της υπό ένταξιν χώρας».

Η ένταση καλλιεργήθηκε μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία οι οποίες θα θέσουν σε δοκιμασία τον πρωθυπουργό Πασινιάν που επεδίωξε να καλλιεργήσει σχέσεις τόσο με την Ρωσία όσο και με την Δύση.

«Χρόνια Πολλά»

Πάντως σήμερα, ο Πούτιν τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό της Αρμενίας για να του ευχηθεί «Χρόνια Πολλά» για τα γενέθλιά του και «συζήτησαν τα αποτελέσματα της συνόδου του ανώτατου Ευρασιατικού Οικονομικού Συμβουλίου», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.



Η Αρμενία φιλοξένησε την σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) και την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αρμενίας στις αρχές του Μαΐου. Η Ένωση έκανε λόγο για ένα «βήμα προς τα εμπρός» στις μεταξύ τους σχέσεις.

Η Αρμενία έθεσε τέλος το 2024 στις σχέσεις της με την Ρωσία στον τομέα της ασφάλειας και το επόμενο έτος ψήφισε νόμο ο οποίος περιλαμβάνει την πρόθεσή της να ενταχθεί «κάποτε» στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
