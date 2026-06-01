Η Ρωσία καταγγέλλει την κατάληψη δεξαμενόπλοιου στον Ατλαντικό από το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας ως «πράξη πειρατείας», δείτε βίντεο
Η εισαγγελία ανακοίνωσε ποινική έρευνα για μη πιστοποίηση εθνικότητας πλοίου, έλλειψη νόμιμης σημαίας και άρνηση συμμόρφωσης - Το πλοίο και το πλήρωμά του οδηγούνται σε λιμάνι για τη συνέχιση των ελέγχων
Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε με μία ανάρτησή του στο Χ το πρωί της Δευτέρας (1/6) την κατάληψη ενός δεξαμενόπλοιου της Ρωσίας, το οποίο υπόκειται στις ευρωπαϊκές κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο για πλαστή σημαία, από το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (31/5) «στον Ατλαντικό, σε διεθνή ύδατα, με τη στήριξη αρκετών εταίρων, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε αυστηρή συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας», όπως τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος.
«Η αποφασιστικότητα της Γαλλίας να αγωνισθεί κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου είναι διαρκής και καθολική», σχολίασε.
Λίγο αργότερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επεσήμανε πως: «θεωρούμε αυτές τις ενέργειες παράνομες, στο όριο της διεθνούς πειρατείας», ενώ πρόσθεσε ότι «η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να εγγυηθεί της ασφάλεια των πλοίων της».
Αυτό είναι το τέταρτο τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου που χρησιμοποιείται από τη Μόσχα για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων που αναχαιτίζεται εν πλω από τη Γαλλία από τον Σεπτέμβριο 2025.
Το γαλλικό ναυτικό θεωρεί ότι πιθανότατα πρόκειται για πλαστή σημαία και αποφάσισε να επιβιβασθεί στο πλοίο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της σύμβασης του Μοντέγκο Μπέι (Montego Bay) για το δίκαιο της θάλασσας.
Ο πλοίαρχος αρνήθηκε επανειλημμένως να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας, σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο πλοίαρχος δήλωσε ότι είναι «ρωσικής υπηκοότητας», διευκρίνισε η εισαγγελία ανακοινώνοντας ποινική έρευνα για μη πιστοποίηση εθνικότητας πλοίου, έλλειψη νόμιμης σημαίας και άρνηση συμμόρφωσης. Το πλοίο και το πλήρωμά του οδηγούνται προς λιμάνι για τη συνέχιση των ελέγχων.
Το τάνκερ Tagor, αντικείμενο κυρώσεων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει αλλάξει επανειλημμένως σημαία, παίρνοντας διαδοχικά τις σημαίες της Μαδαγασκάρης, των Νήσων Μάρσαλ και του Παναμά. Θεωρείται ύποπτο για μεταφορά ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου και συνδέεται με τον ιρανό μεγιστάνα του πετρελαίου Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι, σύμφωνα με τον ιστότοπο Opensanctions.org. Ο Μοχάμαντ Χοσεΐν Σαμχάνι είναι ο γιος του Αλί Σαμχάνι, στενού συνεργάτη του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Και οι δύο σκοτώθηκαν κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.
Ο Μακρόν υπογράμμισε πως: «είναι απαράδεκτο τα πλοία να παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από 4 χρόνια», ενώ πρόσθεσε ότι «αυτά τα σκάφη, τα οποία δεν τηρούν τους πιο βασικούς κανόνες της ναυσιπλοΐας, αποτελούν επίσης απειλή για το περιβάλλον και την ασφάλεια όλων».
La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026
Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE
Πώς έγινε η κατάληψη του δεξαμενόπλοιου «Tagor»Η κατάληψη του δεξαμενόπλοιου «Tagor» έγινε σε απόσταση «άνω των 400 ναυτικών μιλίων» ανοικτά της Βρετάνης, πολύ μακριά από τις ευρωπαϊκές ακτές, διευκρίνισε η γαλλική περιφέρεια του Ατλαντικού σε ανακοίνωση. Το Tagor είχε αποπλεύσει από το Μουρμάνσκ και κατευθυνόταν προς την πόλη Λιμπέ του Καμερούν, χώρα της οποίας τη σημαία έφερε.
