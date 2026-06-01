ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τωρά στους Αγίους Θεοδώρους, διακοπή στα δρομολόγια του Προαστιακού, δείτε βίντεο

Το Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΗΠΑ Λίβανος Ισραήλ

Το Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

Τι μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim

Το Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο
21 ΣΧΟΛΙΑ
Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών.

Ο λόγος είναι οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.


Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, «λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας» όπως δήλωσε.

Το Ιράν από την πλευρά του είχε προειδοποιήσει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχειρία στον Λίβανο. «Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα.

Μάλιστα η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν ιρανικά στρατιωτικά αντίποινα.
«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα επιμένοντας πως «η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ».
21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης