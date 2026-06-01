Η αστυνομία ερευνά έξι περιστατικά μαχαιρώματος μετά την παρέλαση της Άρσεναλ στο Λονδίνο, συνελήφθησαν 24 άτομα κατά την εκδήλωση
Η Αστυνομία ερευνά έξι περιστατικά μαχαιρώματος μετά την παρέλαση της Άρσεναλ, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο την Κυριακή (31/5). Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, περίπου 24 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την κατάκτηση της Premier League. Παράλληλα, η Αστυνομία ευχαρίστησε «τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων» που γιόρτασαν με υπευθυνότητα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του skynews, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 10 άτομα που κατηγορούνται για επίθεση κατά αστυνομικών. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι και ένας άλλος στο κεφάλι από αντικείμενα που εκτοξεύθηκαν, όπως αναφέρει η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Τρία άτομα τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτα για σεξουαλική επίθεση, ενώ ένα άτομο συνελήφθη ως ύποπτο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης μετά από επίθεση που προκάλεσε τραυματισμό στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν «έξι περιστατικά μαχαιρώματος στην περιοχή της παρέλασης» αργότερα το βράδυ, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πλήθους είχε διαλυθεί.

Ένας 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά τώρα η κατάστασή του είναι σταθερή. Επίσης, προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε τέσσερα αστυνομικά οχήματα στο Ίσλινγκτον, στο βόρειο Λονδίνο.
