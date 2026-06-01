Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους στο Κουβέιτ
Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διοίκησης Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM)
Η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός αναχαίτισε αργά το βράδυ της Κυριακής (31/5) δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Κουβέιτ.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.
«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να προστατεύει τις δυνάμεις μας από την ιρανική επιθετικότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα την ισχύουσα εκεχειρία», σημειώνεται στο τέλος της ανακοίνωσης.
Last night at 11 p.m. ET, U.S. forces successfully intercepted two Iranian ballistic missiles targeting American forces based in Kuwait. These missiles were immediately defeated and no American personnel were harmed.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 1, 2026
