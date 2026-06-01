Τραγωδία στην Τουρκία: Οκτώ νεκροί μετά από φωτιά σε λεωφορείο, ανάμεσα στα θύματα και βρέφος εννέα μηνών, δείτε βίντεο
Ακόμη 33 επιβάτες τραυματίστηκαν, με τρεις να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Ντενιζλί της Τουρκίας, όταν επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Σμύρνη – Αττάλεια προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 33 ακόμη.

Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή Σαραϊκιόι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε στα στηθαία ασφαλείας. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα στο όχημα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Βρέφος εννέα μηνών ανάμεσα στα θύματα

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα, αστυνομικοί και διασώστες. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του λεωφορείου και επτά επιβάτες είχαν χάσει τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα βρέφος μόλις εννέα μηνών.

Οι 33 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, 17 άτομα έχουν ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ 16 εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η κατάσταση τριών τραυματιών, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, παραμένει κρίσιμη.
Cut The Rope

