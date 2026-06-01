H Γαλλία κατάσχεσε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου στον Ατλαντικό, δείτε βίντεο

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026





Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατάσχεσε χθες ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευε από τη Ρωσία , σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό «με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου», ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν Η αναχαίτιση έγινε «περισσότερα από 400 ναυτικά μίλια δυτικά της άκρης της Βρετάνης, σε ένα δεξαμενόπλοιο που προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας».«Είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας για πάνω από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, σε ανάρτηση στο Χ που συνοδευόταν από εικόνες της επιβίβασης των γαλλικών δυνάμεων στο πλοίο.«Αυτά τα πλοία, τα οποία δεν σέβονται τους βασικότερους κανόνες της ναυσιπλοΐας, αποτελούν επίσης απειλή για το περιβάλλον και για την ασφάλεια όλων», συνέχισε ο Μακρόν, διαβεβαιώνοντας ότι η «αποφασιστικότητα» της Γαλλίας να καταπολεμήσει τον ρωσικό σκιώδη στόλο είναι «συνεχής και ολοκληρωτική».Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία παρακολουθεί στενά την υπόθεση και λαμβάνει μέτρα για την προστασία των φορτίων της.«Θεωρούμε αυτές τις ενέργειες παράνομες. Βρίσκονται στα όρια της διεθνούς πειρατείας. Η Ρωσία λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των φορτίων της», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το δεξαμενόπλοιο Tagor έπλεε υπό σημαία Καμερούν, η οποία φέρεται να ήταν πλαστή, με προορισμό την πόλη Λίμπε στη δυτική ακτή του αφρικανικού κράτους.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από Γάλλους καταδρομείς, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο πλοίο από ελικόπτερο προκειμένου να ελέγξουν την ταυτότητα και τα έγγραφά του.Η Ναυτική Περιφέρεια Ατλαντικού της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης υποψιών για παράνομη χρήση σημαίας.«Η επιχείρηση είχε στόχο την εξακρίβωση της εθνικότητας πλοίου που θεωρούνταν ύποπτο για χρήση ψευδούς σημαίας. Μετά την επιβίβαση της ομάδας ελέγχου, η εξέταση των εγγράφων επιβεβαίωσε τις υποψίες για παρατυπίες», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, το πλοίο οδηγήθηκε σε αγκυροβόλιο υπό τη συνοδεία του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, ώστε να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες.



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της γαλλικής ναυτικής διοίκησης, Γκιγιόμ Λε Ραλ, το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν ήδη υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.



«Πρόκειται για πλοίο γνωστό στις αρχές και υπό παρακολούθηση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το σκάφος είχε αλλάξει σημαία πολλές φορές στο παρελθόν και ήταν σχεδόν άδειο τη στιγμή της επιβίβασης.



Το πλήρωμα αποτελείται από 23 άτομα.