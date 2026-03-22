Τραμπ: Θα μάθετε σύντομα για το τελεσίγραφο στο Ιράν, θα καταστραφούν εντελώς
Παράλληλα, άσκησε κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ντροπή»
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει τεθεί για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι «πολύ καλό».
Ο ίδιος, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 13, ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε «πλήρη καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει θετική κατάληξη.
Παράλληλα, άσκησε κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ντροπή».
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν ήταν πολύ κακό για 47 χρόνια και υποστήριξε ότι πλέον δέχεται την τιμωρία που του αναλογεί.
