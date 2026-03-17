Οι 31 λέξεις που απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πλέον σε vegan προϊόντα, σύμφωνα με την ΕΕ: Διασώθηκαν τα «μπιφτέκια» και τα «λουκάνικα»



Μακροχρόνια συζήτηση σχετικά με τις ονομασίες των φυτικών τροφίμων



Η κριτική για την απόφαση της ΕΕ: «Θα μπερδεύονται οι καταναλωτές»

υπουργός Γεωργίας της Κύπρου, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δήλωσε: «Βελτιώνοντας τη στήριξη προς τους αγρότες και ενισχύοντας τον ρόλο των οργανώσεων παραγωγών, παρέχουμε στους αγρότες».Το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επισημαίνονται τα φυτικά τρόφιμα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρη την ΕΕ εδώ και αρκετά χρόνια. Το 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε μια προηγούμενη πρόταση, γνωστή ως «Τροπολογία 165», η οποία αποσκοπούσε στην απαγόρευση της χρήσης όρων όπως «μπέργκερ», «λουκάνικο» και «μπριζόλα» για τα φυτικά τρόφιμα.Την εποχή εκείνη, οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας υποστήριξαν ότι οι οικείες ονομασίες βοηθούσαν τους καταναλωτές να κατανοήσουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα στη μαγειρική.Παρόμοιοι κανόνες ισχύουν ήδη για τα υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ, όπου τα φυτικά προϊόντα δεν μπορούν να φέρουν τις ονομασίεςμε περιορισμένες εξαιρέσεις όπως το γάλα καρύδας και το φυστικοβούτυρο.Οι υποστηρικτές των νέων περιορισμών στην επισήμανση των κρεατοειδών υποστηρίζουν ότι συμβάλλουν στην προστασία των κτηνοτρόφων και στην αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι κανόνες είναι περιττοί και κινδυνεύουν να δημιουργήσουν σύγχυση αντί να την αποτρέψουν.Η ολλανδή ευρωβουλευτής των Πρασίνωνδήλωσε ότι ανακουφίστηκε που η προτεινόμενη απαγόρευση όρων όπως το «veggie burger» δεν πέρασε, αλλά επέκρινε τη συμπερίληψη άλλων λέξεων στον κατάλογο των απαγορευμένων.«Ευτυχώς, η συντηρητική “αστυνομία των λέξεων” δεν κατάφερε να απαγορεύσει το “veggie burger”», είπε. «Δυστυχώς, μια σειρά από άλλες λέξεις καταλήγουν ακόμα στη μαύρη λίστα. Είναι κρίμα· η Ευρώπη θα έπρεπε να στηρίζει τους καινοτόμους επιχειρηματίες, όχι να βάζει νέα εμπόδια στο δρόμο τους.»Ομάδες καταναλωτών έχουν επίσης εκφράσει ανησυχίες. Ο Αγκουστίν Ρέινα, γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών (BEUC), δήλωσε ότι οι περιορισμοί θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τους καταναλωτές που προσπαθούν να εντάξουν περισσότερα φυτικά τρόφιμα στη διατροφή τους. «», είπε.«Αυτές οι ονομασίες διευκολύνουν όσους θέλουν να εντάξουν αυτές τις επιλογές στη διατροφή τους, ενώ οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν τη σύγχυση και απλά δεν είναι απαραίτητοι.»Οι υποστηρικτές της επισήμανσης των φυτικών προϊόντων υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να δείχνουν ότι οι καταναλωτές δυσκολεύονται να διακρίνουν τα κρεατικά από τα vegan προϊόντα. Σύμφωνα με μια έρευνα του 2025 που διεξήγαγε η Radar,, ενώ το 75% ανέφερε ότι δεν είχε καμία σύγχυση σχετικά με την επισήμανση των φυτικών προϊόντων.Οι υποστηρικτές υποστηρίζουν ότι οι γνωστοί όροι τροφίμων απλώς βοηθούν τους καταναλωτές να κατανοήσουν πώς μπορούν να μαγειρευτούν ή να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα — για παράδειγμα, αν κάτι έχει το σχήμα μπιφτεκιού ή προορίζεται για σάντουιτς.