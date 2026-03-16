Έχουμε έτοιμα και λεπτομερή σχέδια για επιχειρήσεις τριών εβδομάδων στο Ιράν, λέει ο στρατός του Ισραήλ
Το Ισραήλ γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι διαθέτει λεπτομερή επιχειρησιακά σχέδια για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν για ακόμη τρεις εβδομάδες, ενώ στη διάρκεια της νύχτας οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους.
Παράλληλα, ιρανικές επιθέσεις με drones προκάλεσαν αναστάτωση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πλήττοντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και οδηγώντας σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου του Ντουμπάι.
Το μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τη μία πλευρά και του Ιράν από την άλλη εισέρχεται πλέον στην τρίτη εβδομάδα, χωρίς να διαφαίνεται άμεσο τέλος. Η κρίση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη διεθνή ενεργειακή αγορά, καθώς τα Στενά του Ορμούζ – από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου – παραμένει ουσιαστικά κλειστό, ενισχύοντας τις τιμές της ενέργειας και αναζωπυρώνοντας τους φόβους για νέα άνοδο του παγκόσμιου πληθωρισμού.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Κυριακή στη δημιουργία διεθνούς συνασπισμού χωρών για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, προειδοποιώντας ότι το NATO αντιμετωπίζει «πολύ κακό μέλλον» εάν τα μέλη του δεν στηρίξουν την Ουάσινγκτον.
Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε ότι έχουν καταρτιστεί λεπτομερή επιχειρησιακά σχέδια για τη συνέχιση του πολέμου για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, ενώ υπάρχουν και πρόσθετα σχέδια για μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.
Ο ισραηλινός στρατός παρουσιάζει ως βασικό στόχο των επιχειρήσεων την αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί το Ισραήλ, μέσω επιθέσεων σε υποδομές βαλλιστικών πυραύλων, πυρηνικές εγκαταστάσεις και τμήματα του μηχανισμού ασφαλείας.
«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το καθεστώς θα αποδυναμωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο και ότι θα υποβαθμίσουμε όλες τις δυνατότητές του, όλα τα τμήματα και όλες τις πτέρυγες του μηχανισμού ασφαλείας του», δήλωσε ο Σοσάνι.
Ο ισραηλινός στρατός, που έχει κινητοποιήσει περισσότερους από 110.000 εφέδρους, ανέφερε ότι εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες στόχους προς πλήγμα μέσα στο Ιράν.
Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει ζητήσει κατάπαυση πυρός ούτε έχει ανταλλάξει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Student News Network.
