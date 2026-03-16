Η Ρωσία ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις φήμες για μεταφορά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, αρνήθηκε να σχολιάσει δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να μεταφέρθηκε μυστικά στη Μόσχα για ιατρική θεραπεία, ενισχύοντας έτσι τη φημολογία που έχει δημιουργηθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Ξέρετε… δεν σχολιάζουμε τέτοιες αναφορές».

Η ερώτηση αφορούσε δημοσίευμα της κουβεϊτιανής εφημερίδας Al-Jarida, σύμφωνα με το οποίο ο Χαμενεΐ, που έχει αναλάβει την ηγεσία του Ιράν, μεταφέρθηκε μυστικά στη ρωσική πρωτεύουσα προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος, περιοριζόμενος στη γενική θέση της ρωσικής προεδρίας ότι δεν σχολιάζει τέτοιου είδους πληροφορίες.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Daily Mail, που επικαλείται κουβεϊτιανά ΜΜΕ, ο τραυματισμένος νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες έφεραν τον Χαμενεΐ να βρίσκεται σε κώμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σίνα της Τεχεράνης, μετά από την αεροπορική επιδρομή των Αμερικανών και των Ισραηλινών που στόχευσε την ηγεσία του Ιράν.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Al-Jarida λόγω των τραυματισμών του μεταφέρθηκε στη Ρωσία για μια επέμβαση που «προσφέρθηκε προσωπικά από τον Πούτιν».

Η Daily Mail και σημειώνει ότι η αποστολή για τη διαφυγή του νέου Αγιατολάχ από τη χώρα προοριζόταν για μία άκρως απόρρητη επιχείριση και περιελάμβανε την επιβίβασή του σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν, όπου υποβλήθηκε σε «επιτυχημένη» χειρουργική επέμβαση.

Η είδηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη, αλλά το Al-Jarida ισχυρίζεται ότι έλαβε τις πληροφορίες του από «υψηλόβαθμη πηγή κοντά στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν».

Μια ξεχωριστή πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Sun μέσω μυστικών μηνυμάτων που στάλθηκαν σε έναν εξόριστο αντιφρονούντα που ζει στο Λονδίνο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά από την επίθεση και έχουν ακρωτηριαστεί και τα δύο του πόδια.

Όπως είναι γνωστό, την Παρασκευή (13/3) ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο είπε ότι «ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας, πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος, ο λεγόμενος, όχι και τόσο ανώτατος ηγέτης έχει τραυματιστεί και πιθανόν έχει υποστεί παραμόρφωση» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ. Ο ίδιος ανέφερε πως οι ηγέτες του Ιράν «κρύβονται σαν τα ποντίκια».

«Δεν υπήρχε φωνή και δεν υπήρχε βίντεο. Ήταν γραπτή δήλωση», είπε. «Το Ιράν διαθέτει πολλές κάμερες και πολλές συσκευές εγγραφής φωνής. Γιατί μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί», σημείωσε σχολιάζοντας το πρώτο διάγγελμα που έκανε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μέσα από γραπτό κείμενο που διαβάστηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Best of Network

