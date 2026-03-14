Συναγερμός στην Πολωνία: Σηκώθηκαν μαχητικά μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Ουκρανία
Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ταχύτατα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, μετά την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησαν ρωσικά βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας δράσης κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.
Δεν παρατηρήθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ανέφερε σε μία ξεχωριστή ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, μετά το πέρας των επιχειρήσεων εναέριας επιτήρησης.
