Ελληνικό πλοίο χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, καλά στην υγεία τους οι 24 ναυτικοί, ανάμεσά τους 10 Έλληνες

Το δεξαμενόπλοιο Maran Homer βρισκόταν στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ και υπέστη μόνο υλικές ζημιές στην δεξιά πλευρά του, από πύραυλο ή drone - Δείτε την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας



Σύμφωνα με πληροφορίες, από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος.







Το δεξαμενόπλοιο ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Maran Tankers Management της Μαρίας Αγγελικούση και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν άφορτο τη στιγμή του συμβάντος.



Παρά το χτύπημα, το πλοίο παραμένει λειτουργικό και συνεχίζει την πορεία του αυτοδύναμα, χωρίς να απαιτηθεί συνδρομή ή ρυμούλκηση.







Βασίλης Κικίλιας: Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο Ertnews αναφέρθηε στο γεγονός.



«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί, συμπλήρωσε ο υπουργός, που εκτίμησε πως το χτύπημα στο πλοίο σχετίζεται με τις αποφάσεις που επάρθησαν πρόσφατα για την μερική απελευθέρωση του ρωσικού πετρελαίου» συμπλήρωσε ο υπουργός.

Κλείσιμο

Όπως πρόσθεσε, θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου χρειάζεται για αυτή την απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη στοχοποίηση των ελληνικών πλοίων. Η ναυτιλία θα έπρεπε να είναι έξω από κάθε συμφέρον. «Χωρίς την παγκόσμια ναυτιλία, δεν μπορεί να υπάρχει εμπόριο», επισήμανε ο κ. Κικίλιας.



Ο κύριος Κικίλιας πρόσθεσε πως δεν έχει κάποιος Έλληνας ναυτικός που έχει αιτηθεί να γυρίσει πίσω από την εμπόλεμη ζώνη. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, διευκρίνισε, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να συμβεί άμεσα. Ωστόσο, «βλέπω ψυχραιμία, βλέπω επαγγελματισμό», τόνισε και συμπλήρωσε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά.



Ενημέρωση για την επίθεση εξέδωσε και το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής



Xτύπημα από μικρό πύραυλο ή drone δέχτηκε το υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιο Maran Homer, συμφερόντων της Mαρίας Αγγελικούση ενώ αυτό βρισκόταν περίπου 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι του Nοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Η επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας

«Εναέρια επίθεση από βλήμα ή drone (uav) σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας με 24 μέλη πληρώματος (10 Έλληνες - 13 Φιλιπινέζοι - 1 Ρουμάνος), στη θαλάσσια περιοχή 14 ν.μ. ανοιχτά από Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και δεν σημειώθηκε ρύπανση. όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους».



Ανακοίνωση της Maran Tankers Management σχετικά με το M/T Maran Homer

Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.



Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk.