Συνελήφθη στην Βολιβία και εκδόθηκε στις ΗΠΑ ο Ουρουγουανός βαρόνος των ναρκωτικών Μαρσέτ, δείτε βίντεο

Ο Ουρουγουανός, που διέφευγε τη σύλληψη από το 2023, κατηγορείται για την αποστολή τουλάχιστον 16 τόνων κοκαΐνης στην Ευρώπη





Ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ, επικεφαλής ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή, συνελήφθη χθες Παρασκευή στην πόλη Σάντα Κρους της Βολιβίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν βολιβιανές αστυνομικές δυνάμεις, και ακολούθησε η άμεση έκδοσή του στις ΗΠΑ. Ο Ουρουγουανός, που διέφευγε τη σύλληψη από το 2023, κατηγορείται για την αποστολή τουλάχιστον 16 τόνων κοκαΐνης στην Ευρώπη.







Η συνεργασία των διεθνών δυνάμεων και η αμοιβή για τη σύλληψη Η σύλληψη του Μαρσέτ αποτελεί σημαντική επιτυχία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.







Στην επίσημη ανακοίνωση, ο υπουργός Οβιέδο της Βολιβίας αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας και της διεθνούς συνδρομής.



Η δράση του Μαρσέτ και η σύνδεσή του με την παράνομη δραστηριότητα στην περιοχή Ο Μαρσέτ, που κατάγεται από την Ουρουγουάη, είχε εξελιχθεί σε έναν από τους πιο επικίνδυνους διακινητές ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική. Οι αμερικανικές αρχές τον κατηγορούν για την ηγεσία ενός κυκλώματος που μετέφερε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης προς την Ευρώπη μέσω της Νότιας Αμερικής. Επιπλέον, θεωρείται ότι ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας του παραγουανού εισαγγελέα Μαρτσέλο Πέσι το 2022.



Πέρα από τη διακίνηση ναρκωτικών, ο Μαρσέτ είχε επενδύσει σε διάφορους τομείς, όπως ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία, ενώ είχε αποκτήσει μια τοπική ποδοσφαιρική ομάδα στη Βολιβία.



Ήταν επίσης ενεργός σε επιχειρήσεις θεαμάτων και ακινήτων, κάτι που του επέτρεψε να ξεπλένει τα κέρδη του από παράνομες δραστηριότητες.



Η Βολιβία και η παραγωγή ναρκωτικών στην περιοχή Η σύλληψη του Μαρσέτ έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας στην περιοχή, όπου η Βολιβία κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως για την παραγωγή κοκαΐνης, μετά την Κολομβία και το Περού.



Οι συνεχείς επιθέσεις κατά των καρτέλ και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας αναμένονται να συνεχιστούν, καθώς οι Αμερικανοί και οι Βολιβιανοί αρχηγοί ασφαλείας προειδοποιούν για νέες επιχειρήσεις κατά των υπόλοιπων συνεργατών του Μαρσέτ.