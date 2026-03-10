«Ελάτε σπίτι, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες» λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που είναι στην Αυστραλία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Εθνική γυναικών Ιράν

«Ελάτε σπίτι, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες» λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που είναι στην Αυστραλία

Την Τρίτη, πέντε μέλη της ομάδας έλαβαν επίσημα άσυλο στην Αυστραλία - Οι αθλήτριες εγκατέλειψαν κρυφά το ξενοδοχείο της αποστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας και απευθύνθηκαν σε Αυστραλιανούς αξιωματούχους ζητώντας προστασία

«Ελάτε σπίτι, σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες» λέει το ιρανικό ΥΠΕΞ στις παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου που είναι στην Αυστραλία
24 ΣΧΟΛΙΑ
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις διεθνείς παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου να επιστρέψουν στο Ιράν, μετά την απόφαση πέντε μελών της ομάδας να ζητήσουν άσυλο στην Αυστραλία. Οι αθλήτριες βρίσκονταν στη χώρα συμμετέχοντας σε διεθνές τουρνουά.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι οι παίκτριες κρατούνται ουσιαστικά «όμηροι» στην Αυστραλία. Όπως έγραψε, «σφαγίασαν περισσότερες από 165 αθώες Ιρανές μαθήτριες σε διπλό πλήγμα με πυραύλους Tomahawk στην πόλη Μιναμπ και τώρα θέλουν να πάρουν τους αθλητές μας ομήρους στο όνομα της “διάσωσής” τους; Η θρασύτητα και η υποκρισία τους είναι συγκλονιστικές».

Στην ίδια ανάρτηση απευθύνθηκε άμεσα στις παίκτριες της εθνικής ομάδας, δηλώνοντας: «Προς την εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν: μην ανησυχείτε – το Ιράν σας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες. Επιστρέψτε στο σπίτι».

Η εθνική ομάδα είχε ήδη δεχθεί έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας όταν, πριν από αγώνα απέναντι στη Νότια Κορέα, οι παίκτριες αρνήθηκαν να πουν τον εθνικό ύμνο. Μετά το περιστατικό, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης τις χαρακτήρισαν «προδότριες».

Την Τρίτη, πέντε μέλη της ομάδας έλαβαν επίσημα άσυλο στην Αυστραλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αθλήτριες εγκατέλειψαν κρυφά το ξενοδοχείο της αποστολής κατά τη διάρκεια της νύχτας και απευθύνθηκαν σε Αυστραλιανούς αξιωματούχους ζητώντας προστασία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία.
24 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης