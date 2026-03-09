Οι ΗΠΑ παγώνουν την ποινική δίωξη κατά της τουρκικής Halkbank για παραβιάσεις των κυρώσεων στο Ιράν

Μια συμφωνία αναστολής δίωξης μεταξύ των ΗΠΑ και της τουρκικής Halkbank ανοίγει τον δρόμο για τον τερματισμό της μακροχρόνιας υπόθεσης παραβίασης κυρώσεων κατά του Ιράν, χωρίς πρόστιμα ή παραδοχή ενοχής