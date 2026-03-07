Πώς ο Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο και πούλησε 12.000 βόμβες στο Ισραήλ
Πώς ο Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο και πούλησε 12.000 βόμβες στο Ισραήλ

Ο Μάρκο Ρούμπιο «διαπίστωσε και παρείχε λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ

Πώς ο Τραμπ παρέκαμψε το Κογκρέσο και πούλησε 12.000 βόμβες στο Ισραήλ
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης προχώρησε η κυβέρνηση Τραμπ, παρακάμπτοντας το Κογκρέσο, προκειμένου να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την πώληση 12.000 βομβών στο Ισραήλ, την ώρα που συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το Ισραήλ υπέβαλε αίτημα για την αγορά «12.000 βομβών γενικής χρήσης BLU-110A/B, βάρους 1.000 λιβρών», με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 151 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «διαπίστωσε και παρείχε λεπτομερή αιτιολόγηση ότι υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί την άμεση πώληση στην κυβέρνηση του Ισραήλ των παραπάνω αμυντικών ειδών και υπηρεσιών προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η απόφαση για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η επίσπευση της πώλησης έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει το Σάββατο νέα σφοδρή επίθεση, δηλώνοντας: «Σήμερα το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά!»
