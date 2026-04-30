Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Μητέρα αυτοκτόνησε μετά τη δολοφονία του βρέφους της από τον σύζυγό της
Ο 34χρονος πατέρας κατηγορείται για δολοφονία και ενδοοικογενειακή βία ενώ κρατείται με εγγύηση 250.000 δολαρίων
Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τις ΗΠΑ με μία 28χρονη μητέρα να δίνει τέλος στη ζωή της, λίγες ώρες μετά την δολοφονία του τεσσάρων μηνών βρέφους της από τον κακοποιητικό σύζυγό της.
Η Μόλι Μακέλβεϊ αυτοκτόνησε στις 23 Απριλίου, λίγες ώρες μετά τον θάνατο της νεογέννητης Λότους. Το παιδί εξέπνευσε λόγω κακώσεων που υπέστη στα χέρια του πατέρα της, Μικέλε Καϊπόλαϊ Α-Νι, σύμφωνα με την New York Post.
Η αστυνομία του Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, ανταποκρίθηκε σε αναφορά για ένα μωρό που δεν ανέπνεε. Διασώστες έφτασαν στο σημείο και η Λότους διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, όπως αναφέρει το WAFF.
Η νεκροψία έδειξε ότι το μωρό πέθανε από επιπλοκές που προκλήθηκαν από εσωτερικά τραύματα. Δεν έγιναν αμέσως γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο 34χρονος πατέρας που ήταν μαζί με την Λότους συνελήφθη και κατηγορείται για δολοφονία και ενδοοικογενειακή βία. Κρατείται με εγγύηση 250.000 δολαρίων.
Η 28χρονη η οποία έχει άλλα δύο παιδιά, αυτοκτόνησε, όπως αποκάλυψε ο μεγαλύτερος αδελφός της, Κρίστιαν Μακέλβεϊ. «Δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια για το γεγονός ότι πρώτα έμαθα ότι το μωρό είναι νεκρό και μετά ότι η μητέρα αυτοκτόνησε. Είναι σαν ταινία. Ακούς συχνά τέτοια νέα στις ειδήσεις, αλλά ποτέ δεν πιστεύεις ότι θα συμβεί σε σένα, καταλαβαίνεις;», δήλωσε.
Η Μόλι «ήταν μια πραγματικά υπέροχη μικρή αδελφή», είπε ο Κρίστιαν, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει ότι ούτε αυτός θα δει τη νεογέννητη ανιψιά του να μεγαλώνει. «Ήταν το πιο ευτυχισμένο μωράκι που είχα δει ποτέ. Δεν θα μπορέσω ποτέ να τη δω να μεγαλώνει», ανέφερε.
Τα μέλη της οικογένειας ξεκίνησαν μια εκστρατεία στο GoFundMe για να καλύψουν τα έξοδα των κηδειών της Μόλι και της Λότους. Η Μόλι αφήνει πίσω της δύο μικρούς γιους, τον Όριον και τον Μίκα, καθώς και τη μητέρα της και τα αδέλφια της.
