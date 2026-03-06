Δυσαρεστημένες με τον Τραμπ χώρες του Περσικού Κόλπου: «Δεν μας προειδοποίησε για την έναρξη του πολέμου, δεν προλάβαμε να προετοιμαστούμε»

Αξιωματούχοι από χώρες του Κόλπουανέφεραν στο Associated Press ότι οι κυβερνήσεις τους είναι απογοητευμένες με τον τρόπο που η αμερικανική κυβέρνηση χειρίστηκε την επιχείρηση και το γεγονός έχουν μείνει απροστάτευτες





Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι από δύο χώρες του Κόλπου ανέφεραν στο Associated Press ότι οι κυβερνήσεις τους είναι απογοητευμένες με τον τρόπο που οι ΗΠΑ χειρίστηκαν την επιχείρηση, ειδικότερα στην αρχή της, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.



Dubai billionaire Khalaf Al Habtoor to Trump:



Who gave you the authority to drag our region into a war with Iran?



And on what basis did you make this dangerous decision?



You have placed the countries of the Gulf Cooperation Council and the Arab countries at the heart of a… pic.twitter.com/J7qUrMzffH — Clash Report (@clashreport) March 6, 2026 Υποστήριξαν, ακόμα, ότι οι χώρες τους δεν είχαν λάβει προειδοποίηση για την επίθεση των ΗΠΑ και του



Ένας από τους αξιωματούχους τόνισε, ακόμα, τι οι χώρες του Κόλπου είναι θυμωμένες που ο αμερικανικός στρατός δεν τις έχει υπερασπιστεί επαρκώς.



η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην υπεράσπιση του Ισραήλ και των αμερικανικών στρατευμάτων, αφήνοντας τις χώρες του Κόλπου να τα βγάλουν πέρα μόνες τους, ενώ τα αποθέματα αντιπυραυλικών συστημάτων της χώρας του εξαντλούνται ταχύτατα.



Περιορισμένες οι δημόσιες αντιδράσεις, «αυτός είναι πόλεμος του Νετανιάχου» Στις ίδιες αναφορές τους, οι αξιωματούχοι επισήμαναν πως οι δημόσιες αντιδράσεις των αραβικών χωρών του Κόλπου υπήρξαν περιορισμένες, ωστόσο δημόσια πρόσωπα με στενές σχέσεις με τις κυβερνήσεις τους επικρίνουν ανοιχτά τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ο



«Αυτός είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου», δήλωσε ο πρίγκιπας Τουρκί αλ-Φαΐσαλ, πρώην επικεφαλής των σαουδαραβικών μυστικών υπηρεσιών, στο CNN την Τετάρτη. «Με κάποιο τρόπο κατάφερε να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ να υποστηρίξει τις απόψεις του».



Κλείσιμο



Πολύτιμος στόχος για το Ιράν η περιοχή του Κόλπου Η περιοχή του Κόλπου έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο στόχο για το Ιράν, με πυραύλους μικρού βεληνεκούς να φτάνουν εύκολα σε αυτήν και να πλήττουν στρατηγικούς στόχους, όπως αμερικανικά στρατεύματα, εμπορικές και τουριστικές περιοχές και εγκαταστάσεις ενέργειας, επηρεάζοντας τη ροή του πετρελαίου παγκοσμίως.



Από την αρχή του πολέμου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 380 πυραύλους και πάνω από 1.480 drones, με στόχο τις πέντε αραβικές χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με απολογισμό του AP. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες αυτές.



Επιπλέον, έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ την Κυριακή, όταν ένα ιρανικό drone χτύπησε ένα κέντρο επιχειρήσεων σε ένα πολιτικό λιμάνι, περισσότερα από 10 μίλια από την κύρια στρατιωτική βάση.



Δυσαρεστημένες εμφανίζονται οι κυβερνήσεις χωρών του Περσικού Κόλπου για τον τρόπο που χειρίστηκαν οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ τον πόλεμο, ιδίως μετά την επίθεση στο Ιράν το Σάββατο (28/2), καταγγέλλοντας ότι δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τις στρατιωτικές επιθέσεις και δεν έλαβαν, έτσι, αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν για την καταιγίδα ιρανικών drones και πυραύλων που βομβαρδίζουν τα εδάφη τους σε αντίποινα από την Τεχεράνη.Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι από δύο χώρες του Κόλπου ανέφεραν στο Associated Press ότι οι κυβερνήσεις τους είναι απογοητευμένες με τον τρόπο που οι ΗΠΑ χειρίστηκαν την επιχείρηση, ειδικότερα στην αρχή της, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.Υποστήριξαν, ακόμα, ότι οι χώρες τους δεν είχαν λάβει προειδοποίηση για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ και εξέφρασαν παράπονα ότι η Ουάσινγκτον αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους πως ο πόλεμος θα είχε καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.Ένας από τους αξιωματούχους τόνισε, ακόμα, τι οι χώρες του Κόλπου είναι θυμωμένες που ο αμερικανικός στρατός δεν τις έχει υπερασπιστεί επαρκώς.Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει η πεποίθηση στην περιοχή ότι, αφήνοντας τις χώρες του Κόλπου να τα βγάλουν πέρα μόνες τους, ενώ τα αποθέματα αντιπυραυλικών συστημάτων της χώρας του εξαντλούνται ταχύτατα.Στις ίδιες αναφορές τους, οι αξιωματούχοι επισήμαναν πως οι δημόσιες αντιδράσεις των αραβικών χωρών του Κόλπου υπήρξαν περιορισμένες, ωστόσο δημόσια πρόσωπα με στενές σχέσεις με τις κυβερνήσεις τους επικρίνουν ανοιχτά τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου , έσυρε τον πρόεδρο Τραμπ σε έναν άσκοπο πόλεμο.», δήλωσε ο πρίγκιπας, πρώην επικεφαλής των σαουδαραβικών μυστικών υπηρεσιών, στο CNN την Τετάρτη. «».Οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου παραδέχθηκαν αυτή την εβδομάδα σε κλειστές ενημερώσεις με μέλη του Κογκρέσου ότι αγωνίζονται να σταματήσουν τις επιθέσεις με drones που εκτοξεύει το Ιράν, αφήνοντας ορισμένους στόχους των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των στρατευμάτων, ευάλωτους.Η περιοχή του Κόλπου έχει εξελιχθεί σε, με πυραύλους μικρού βεληνεκούς να φτάνουν εύκολα σε αυτήν και να πλήττουν στρατηγικούς στόχους, όπως αμερικανικά στρατεύματα, εμπορικές και τουριστικές περιοχές και εγκαταστάσεις ενέργειας, επηρεάζοντας τη ροή του πετρελαίου παγκοσμίως.Από την αρχή του πολέμου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει τουλάχιστον 380 πυραύλους και πάνω από 1.480 drones, με στόχο τις πέντε αραβικές χώρες του Κόλπου, σύμφωνα με απολογισμό του AP. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες αυτές.Επιπλέον, έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στο Κουβέιτ την Κυριακή, όταν ένα ιρανικό drone χτύπησε ένα κέντρο επιχειρήσεων σε ένα πολιτικό λιμάνι, περισσότερα από 10 μίλια από την κύρια στρατιωτική βάση.

Σύμφωνα με αναλύσεις, η στρατηγική των ΗΠΑ φαίνεται να μην είναι επαρκώς προετοιμασμένη για να αντεπεξέλθει στις επιθέσεις με drones που εκτοξεύει το Ιράν, καθώς δεν υπάρχουν ευρέως διαθέσιμα αμυντικά συστήματα στην περιοχή του Κόλπου για την αποτελεσματική αναχαίτισή τους.



Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ενημέρωσαν τα μέλη του Κογκρέσου ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να αναχαιτίσουν πολλές από τις επερχόμενες επιθέσεις UAV, ειδικά τα Shahed drones.