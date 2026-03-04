Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Βίντεο: Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτυπά βαλλιστικούς πυραύλους και εκτοξευτές στο Ιράν
Οι IDF υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους εκτοξευτές που επλήγησαν βρίσκονταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
Σε σειρά εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών προχώρησε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, πλήττοντας –όπως ανακοίνωσε– στόχους του ιρανικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Την επιχείρηση γνωστοποίησαν οι Israel Defense Forces (IDF) με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντάς την από βίντεο που καταγράφει στιγμές από τα πλήγματα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή δεκάδων υποδομών βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών και συστημάτων αεράμυνας, τα οποία –κατά το Ισραήλ– αποτελούσαν απειλή για το ισραηλινό έδαφος αλλά και για τα αεροσκάφη της πολεμικής του αεροπορίας.
Οι IDF υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους εκτοξευτές που επλήγησαν βρίσκονταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και ήταν έτοιμοι να εκτοξευθούν προς το Ισραήλ, ενώ κάποιοι δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν σε λειτουργία από Ιρανούς στρατιώτες.
חיל-האוויר השלים מוקדם יותר היום (ד׳) גל תקיפות נרחב לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 4, 2026
בתקיפות הושמדו עשרות תשתיות של מערך הטילים הבליסטיים של המשטר, בהם משגרי טילים ומערכות הגנה שהיוו איום על מדינת ישראל וכלי הטיס של חיל האוויר.
חלק מהמשגרים הותקפו בעודם… pic.twitter.com/0M9xlTP9cc
