Βίντεο: Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτυπά βαλλιστικούς πυραύλους και εκτοξευτές στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Βαλλιστικοί Πύραυλοι Ισραήλ

Οι IDF υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους εκτοξευτές που επλήγησαν βρίσκονταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Σε σειρά εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών προχώρησε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, πλήττοντας –όπως ανακοίνωσε– στόχους του ιρανικού καθεστώτος στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Την επιχείρηση γνωστοποίησαν οι Israel Defense Forces (IDF) με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντάς την από βίντεο που καταγράφει στιγμές από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή δεκάδων υποδομών βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών και συστημάτων αεράμυνας, τα οποία –κατά το Ισραήλ– αποτελούσαν απειλή για το ισραηλινό έδαφος αλλά και για τα αεροσκάφη της πολεμικής του αεροπορίας.

Οι IDF υποστηρίζουν ότι ορισμένοι από τους εκτοξευτές που επλήγησαν βρίσκονταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και ήταν έτοιμοι να εκτοξευθούν προς το Ισραήλ, ενώ κάποιοι δέχθηκαν επίθεση ενώ βρίσκονταν σε λειτουργία από Ιρανούς στρατιώτες.

