Επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του πολέμου στο Ιράν: Του έσπασαν το χέρι και τον έβγαλαν σηκωτό με τη βοήθεια γερουσιαστή, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καπιτώλιο Γερουσία Διαδηλωτής Γερουσιαστής Ισραήλ Ιράν

Επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του πολέμου στο Ιράν: Του έσπασαν το χέρι και τον έβγαλαν σηκωτό με τη βοήθεια γερουσιαστή, δείτε βίντεο

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ» φώναζε ο 44χρονος Μπράιν ΜακΓκίνις, ο οποίος ήταν υποψήφιος Γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων

Επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του πολέμου στο Ιράν: Του έσπασαν το χέρι και τον έβγαλαν σηκωτό με τη βοήθεια γερουσιαστή, δείτε βίντεο
44 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισόδιο με έναν διαδηλωτή ο οποίος προσπάθησε να εκφράσει τη διαφωνία του με τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώθηκε την Τετάρτη σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Στο βίντεο φαίνεται ο υποψήφιος γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων, Μπράιαν ΜακΓκίνις, φωνάζει «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ» με αστυνομικούς να προσπαθούν να τον απομακρύνουν.

Στην επιχείρηση αυτή συνέδραμε ο γερουσιαστής και πρώην πεζοναύτης, Τιμ Σίχι, ο οποίος επίσης άρπαξε τον 44χρονο που ήταν ντυμένος με στολή πεζοναύτη.

Στο βίντεο ακούγεται, μάλιστα, και ένας ήχος από το σπάσιμο του χεριού - όπως κατήγγειλαν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες - του ΜακΓκίνις.



«Η Αστυνομία του Καπιτωλίου προσπαθούσε να απομακρύνει έναν διαταραγμένο διαδηλωτή από την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτός αντιστέκονταν. Αποφάσισα να βοηθήσω και να ηρεμήσω την κατάσταση. Αυτός ο κύριος ήρθε στο Καπιτώλιο αναζητώντας μια σύγκρουση και την βρήκε. Ελπίζω να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω βία» έγραψε ο γερουσιαστής Σίχι



Σύμφωνα με τη New York Post ο ΜακΓκίνις αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης, παρεμπόδιση και ενόχληση για την παράνομη διαδήλωση.
44 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης