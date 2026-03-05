Επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του πολέμου στο Ιράν: Του έσπασαν το χέρι και τον έβγαλαν σηκωτό με τη βοήθεια γερουσιαστή, δείτε βίντεο

Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ» φώναζε ο 44χρονος Μπράιν ΜακΓκίνις, ο οποίος ήταν υποψήφιος Γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων
Επεισόδιο με έναν διαδηλωτή ο οποίος προσπάθησε να εκφράσει τη διαφωνία του με τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώθηκε την Τετάρτη σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.
Στο βίντεο φαίνεται ο υποψήφιος γερουσιαστής με το κόμμα των Πράσινων, Μπράιαν ΜακΓκίνις, φωνάζει «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ» με αστυνομικούς να προσπαθούν να τον απομακρύνουν.
Στην επιχείρηση αυτή συνέδραμε ο γερουσιαστής και πρώην πεζοναύτης, Τιμ Σίχι, ο οποίος επίσης άρπαξε τον 44χρονο που ήταν ντυμένος με στολή πεζοναύτη.
Στο βίντεο ακούγεται, μάλιστα, και ένας ήχος από το σπάσιμο του χεριού - όπως κατήγγειλαν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες - του ΜακΓκίνις.
«Η Αστυνομία του Καπιτωλίου προσπαθούσε να απομακρύνει έναν διαταραγμένο διαδηλωτή από την ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτός αντιστέκονταν. Αποφάσισα να βοηθήσω και να ηρεμήσω την κατάσταση. Αυτός ο κύριος ήρθε στο Καπιτώλιο αναζητώντας μια σύγκρουση και την βρήκε. Ελπίζω να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω βία» έγραψε ο γερουσιαστής Σίχι
Σύμφωνα με τη New York Post ο ΜακΓκίνις αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικό, καθώς και τρεις κατηγορίες για αντίσταση κατά της σύλληψης, παρεμπόδιση και ενόχληση για την παράνομη διαδήλωση.
🫣A combat veteran vs. Congress security — raw footage spreading rapidly online— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026
Marine veteran, full uniform, yells in Senate hearing that no one wants to die for Israel.
They swarm, drag him out kicking & screaming in front of stunned crowd. He fights back hard.
Whose side… pic.twitter.com/GzwomMoydM
Capitol Police were attempting to remove an unhinged protestor from the Armed Services hearing. He was fighting back. I decided to help out and deescalate the situation.— Tim Sheehy (@TimSheehyMT) March 4, 2026
This gentleman came to the Capitol looking for a confrontation, and he got one. I hope he gets the help he… https://t.co/MU1THo8fKA
