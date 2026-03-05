Επεισόδιο στο Καπιτώλιο με διαδηλωτή κατά του πολέμου στο Ιράν: Του έσπασαν το χέρι και τον έβγαλαν σηκωτό με τη βοήθεια γερουσιαστή, δείτε βίντεο