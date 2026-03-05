Αυξημένα επίπεδα ασφαλείας στην Κύπρο, εκτός στόχων του Ιράν η Τουρκία

Χθες, 45 πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς τη Λάρνακα λόγω της έντασης στην περιοχή - Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου εξέδωσε οδηγίες για την προετοιμασία σακιδίου έκτακτης ανάγκης, καλύπτοντας τις πρώτες 72 ώρες