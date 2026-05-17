Συναγερμός σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ μετά από σύγκρουση αεροσκαφών σε επίδειξη, δείτε βίντεο
Η αεροπορική βάση Mountain Home φιλοξενούσε την αεροπορική επίδειξη «Gunfighter Skies» όταν αποκλείστηκε
Αεροπορική βάση στο Αϊντάχο των ΗΠΑ βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού μετά από αναφορές για συντριβή κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης.
Η αεροπορική βάση Mountain Home φιλοξενούσε την αεροπορική επίδειξη «Gunfighter Skies» την Κυριακή. Σε μια ανάρτηση, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είχε συμβεί «αεροπορικό συμβάν», ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος και ότι «διεξάγεται έρευνα», σύμφωνα με το Fox.
Η εφημερίδα Idaho Statesman αναφέρει ότι ομάδες διάσωσης έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν στη βάση για «σύγκρουση εν πτήσει», όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της βάσης. Ένας εκφωνητής ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι τέσσερα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να εκτιναχθούν με τέσσερα αλεξίπτωτα.
Αρκετές αναρτήσεις στο X έδειχναν μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό από τον φαινομενικό τόπο της συντριβής. Μια άλλη ανάρτηση που φαίνεται να περιέχει βίντεο της συντριβής δείχνει δύο αεροσκάφη να συγκρούονται πριν τέσσερα αλεξίπτωτα γλιστρήσουν προς το έδαφος, ενώ καπνός υψώνεται στο παρασκήνιο.
Βίντεο θεατή που μοιράστηκε με το τοπικό μέσο ενημέρωσης KTVB φαινόταν να δείχνει δύο αεροσκάφη να συγκρούονται στον αέρα, με τέσσερα αλεξίπτωτα ορατά κοντά.
🚨 BREAKING:— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2026
🇺🇸A mid-air collision involving U.S. Navy Super Hornets and/or Growlers has occurred during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base in Idaho.
4 parachutes were spotted. pic.twitter.com/gsB5jtiyRx
