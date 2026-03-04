Ελληνικά F-16 σηκώθηκαν από την Κύπρο για να διερευνήσουν ύποπτο αντικείμενο: Δεν βρέθηκε κάτι και επέστρεψαν
Ελληνικά F-16 σηκώθηκαν από την Κύπρο για να διερευνήσουν ύποπτο αντικείμενο: Δεν βρέθηκε κάτι και επέστρεψαν
Πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα επέστρεψε στην Αθήνα και αναχώρησε εκ νέου για την Κύπρο
Δύο ελληνικά F-16 απογειώθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου, από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο για να διερευνήσουν ύποπτο αντικειμένου που εντοπίσθηκε στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου.
Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο ΚΥΠΕ, στο πλαίσιο της αυξημένης ετοιμότητας απογειώθηκαν τα δύο F16 από την Πάφο για σκοπούς αναγνώρισης και αντιμετώπισης του ύποπτου αντικειμένου. Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους και αφού δεν βρέθηκε κάτι, τα δύο μαχητικά αεροσκάφη επέστρεψαν στη βάση τους, όπως αναφέρθηκε.
Ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε πως το εν λόγω περιστατικό θεωρείται πλέον λήξαν. «Το περιστατικο για το οποίο υπήρξε σχετική πληροφορία διερευνήθηκε και θεωρείται λήξαν. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τα διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών. Η επίσημη ενημέρωση θα είναι συνεχής», έγραψε σε ανάρτηση.
Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν έκλεισε ο εναέριος χώρος της Κύπρου λέγοντας πως «ο εναέριος χώρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έκλεισε σε καμία στιγμή. Στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών ζητήθηκε από δύο πτήσεις να παραμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα σε αναμονή, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος επιχειρησιακός χώρος. Ο κυβερνήτης της μιας εκ των δύο πτήσεων επέλεξε να επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη πτήση προσγειώθηκε κανονικά λίγο αργότερα. Ο εναέριος χώρος συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά».
Πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα επέστρεψε στην Αθήνα, καθώς δεν της επετράπη να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης για λόγους ασφαλείας.
Περίπου στις 11:00 προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η πτήση (902) της AEGEAN , που επέστρεψε από τη Λάρνακα για τους λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της AEGEAN γίνεται ανεφοδιασμός του αεροσκάφους και η συγκεκριμένη πτήση αναμένεται να αναχωρήσει και πάλι για την Λάρνακα στις 11:45.
Η πτήση της Aegean αναχώρησε εκ νέου για Λάρνακα
