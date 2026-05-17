Ο Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για συμφωνία, «αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς»
Ο Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για συμφωνία, «αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς»
Ο χρόνος είναι κρίσιμος, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν για τις συνέπειες που θα υποστεί αν η ηγεσία του δεν δράσει γρήγορα.
«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος!», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.
Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα «καταιγίδας» στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.
Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία, με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm» («Ήταν η γαλήνη πριν την καταιγίδα»), που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων.
«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει και καλά θα κάνουν να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι κρίσιμος!», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.
Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που φαίνεται να προειδοποιεί για επικείμενο ξέσπασμα «καταιγίδας» στις ήδη τεταμένες σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.
Η εικόνα απεικονίζει τον ίδιο τον Τραμπ περιτριγυρισμένο από πολεμικά πλοία, με αστραπές να πέφτουν μέσα από σκοτεινά σύννεφα. Στο πάνω μέρος της αναγράφεται η φράση «It was the calm before the storm» («Ήταν η γαλήνη πριν την καταιγίδα»), που χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει μια σύντομη περίοδο ησυχίας που προηγείται μιας κατάστασης έντασης, αναταραχής ή προβλημάτων.
🚨 PRESIDENT TRUMP JUST NOW:— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 16, 2026
“It was the calm before the storm.”
🔥🔥👀 pic.twitter.com/Oz68BzBIIT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα