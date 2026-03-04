Στη βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας κατευθυνόταν ο ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε, λέει Αμερικανός αξιωματούχος στη WSJ
Στη βάση Ιντσιρλίκ της Τουρκίας κατευθυνόταν ο ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε, λέει Αμερικανός αξιωματούχος στη WSJ
Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τον πύραυλο καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο
Στην τουρκική στρατιωτική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία κατευθυνόταν ο ιρανικός πύραυλος που καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και αξιωματούχο της περιοχής που επικαλείται η Wall Street Journal.
Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τον πύραυλο καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την επίθεση κατά της Τουρκίας, μέλους της στρατιωτικής συμμαχίας.
Η βάση Ιντσιρλίκ, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας, κοντά στη Μεσόγειο. Η βάση αποτελεί εδώ και καιρό κέντρο επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
Για το θέμα είχαν απόψε τηλεφωνική επικοινωνία και οι ΥΠΕΞ ΗΠΑ και Τουρκίας, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν.
