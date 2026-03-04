Μαζική έξοδος ζάπλουτων από το Ντουμπάι με ιδιωτικά τζετ, πληρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια

Όταν ιρανικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έκαναν την εμφάνισή τους το Σάββατο πάνω από τους ουρανοξύστες, ορισμένοι πλήρωσαν αστρονομικά ποσά για να διασφαλίσουν μία οδό διαφυγής

«Όταν είδαμε τη φωτιά, είπαμε "εντάξει, είναι ώρα να φύγουμε"», περιγράφει η Εβρίμ, μια Τουρκάλα υπήκοος, αναφερόμενη στη φωτιά που ξέσπασε σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στο σπίτι της, στο διάσημο αρχιπέλαγος τεχνητών νησιών The Palm, μετά την πτώση θραυσμάτων πυραύλων.



Η Εβρίμ, ο σύζυγός της και τα δύο μικρά παιδιά τους πλήρωσαν 200.000 δολάρια για να πετάξουν από το γειτονικό σουλτανάτο του Ομάν προς τη Γενεύη, όπου σκοπεύουν να εγκατασταθούν αναμένοντας το τέλος του πολέμου.







Για να φθάσουν στο Μουσκάτ, οδήγησαν 6 ώρες στην έρημο. «Είχαμε πολύ άγχος», δήλωσε η ίδια στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Κυρίως λόγω των παιδιών, όταν άκουσαν τον ήχο (της αναχαίτισης των πυραύλων), φοβήθηκαν».



Πολλές ξένες κυβερνήσεις, μεταξύ αυτών εκείνες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας, στέλνουν αεροσκάφη στο Ομάν για να απομακρύνουν τους υπηκόους τους, την ώρα που ένας μικρός αριθμός εμπορικών πτήσεων αναχωρεί από αεροδρόμια των ΗΑΕ.



Ωστόσο, οι ευπορότεροι βρίσκουν εναλλακτικές. Ο Γκλεν Φίλιπς, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων για την Air Charter Service, μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ιδιωτικών τζετ παγκοσμίως, αναφέρει πως η «ζήτηση έχει ξεκάθαρα αυξηθεί».



«Έχουμε ήδη οργανώσει έναν ορισμένο αριθμό πτήσεων εκκένωσης και άλλες προγραμματίζονται (…), ιδίως από το Μουσκάτ», είπε στο AFP.



Η διαδρομή προς το Ομάν είναι η πιο δημοφιλής, προσθέτει ο Φίλιπς, αλλά η συμφόρηση στα σύνορα απαιτεί αναμονή τριών ή τεσσάρων ωρών.



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί εξαιτίας της έλλειψης αεροσκαφών, με πολλά να έχουν καθηλωθεί στο έδαφος. Και οι εταιρείες ιδιωτικών τζετ διστάζουν επίσης να πετάξουν λόγω των ανησυχιών για την ασφάλεια.



Την ίδια ώρα, η ζήτηση για ιδιωτικά οχήματα προκειμένου να φύγουν από τα Εμιράτα έχει εκτιναχθεί, λέει ο Μάικ ντε Σόουζα, συντονιστής επιχειρήσεων της Indus Chauffeur στο Ντουμπάι, που σημειώνει πως η πελατεία του αποτελείται κυρίως από πλούσιους δυτικών χωρών.



Πολλοί πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία, όπου τα αεροδρόμια συνεχίζουν να λειτουργούν, ακόμα και αν η χορήγηση θεωρήσεων εισόδου για το βασίλειο μπορεί να αποτελέσει μία πρόκληση. Για εκείνους με τα χαμηλότερα εισοδήματα, η διαφυγή είναι δύσκολη.



Ένας Βρετανός απόδημος, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει μια εμπορική πτήση με αναχώρηση από τη Μουσκάτ για τον ίδιο, την έγκυο σύζυγό του και τον τρίχρονο γιο τους.



«Οι τιμές είναι εξαιρετικά υψηλές και οι θέσεις εξαφανίζονται γρήγορα την ώρα που προσπαθείς να κάνεις κράτηση», εξήγησε.



Ο ίδιος κατάφερε τελικά να βρει μια πτήση για την πόλη Χιντεραμπάντ της Ινδίας, απ’ όπου θα πετάξουν για την Ταϊλάνδη.



«Ακόμα κι αν ο γιος μου δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, αυτό το έχει ξεκάθαρα αναστατώσει και η σύζυγός μου είναι επίσης αγχωμένη. Αγαπάμε βαθιά το Ντουμπάι, που το θεωρούμε σπίτι μας», τονίζει.



«Σκοπεύουμε να επιστρέψουμε εδώ μόλις γεννηθεί το μωρό μας και η κατάσταση ηρεμήσει», συνεχίζει. Χωρίς να γνωρίζει το πότε.