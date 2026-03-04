Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τουλάχιστον πέντε τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ουκρανία
Τουλάχιστον πέντε τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές στην Ουκρανία
Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας Ukrzaliznytsia, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drone στις σιδηροδρομικές υποδομές
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σήμερα σε δύο ρωσικές επιθέσεις εναντίον σιδηροδρομικής υποδομής στη νότια Ουκρανία, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.
Ένας σιδηροδρομικός τραυματίσθηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) το πρωί στην περιοχή Μικολάιφ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Ένας ακόμη εργαζόμενος και δύο παιδιά τραυματίσθηκαν λίγη ώρα αργότερα όταν ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα διοικητικό κτίριο σε σιδηροδρομικό σταθμό στη γειτονική περιοχή της Οδησσού, δήλωσε ο Κουλέμπα.
Ένας αξιωματούχος ανέφερε αργότερα ότι οι τραυματίες της πυραυλικής επίθεσης είναι τέσσερις, χωρίς να πει ποιος ήταν ο τέταρτος τραυματίας.
Ο Κουλέμπα είπε ότι επίσης έγινε μία απόπειρα επίθεσης με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αργά χθες, Τρίτη, σε ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ της ανατολικής κεντρικής πόλης Ντνίπρο και του Κόβελ στη βορειοδυτική Ουκρανία. Το τρένο ακινητοποιήθηκε από εργαζόμενους των σιδηροδρόμων και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε λίγα μέτρα μακριά από την ατμομηχανή, είπε.
Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας Ukrzaliznytsia, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις σιδηροδρομικές υποδομές και ότι το τροχαίο υλικό ήταν μεταξύ των στόχων.
Η εταιρεία ανέφερε ότι από τις αρχές Μαρτίου έχουν γίνει 18 επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε 41 εγκαταστάσεις.
Μηχανές τρένου, αμαξοστοιχίες μεταφοράς εμπορευμάτων και εξειδικευμένος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επισκευή υποδομών έχουν επίσης γίνει στόχοι, καθώς και σιδηροδρομικές αποθήκες και γέφυρες, ανέφερε η εταιρεία.
Τη Δευτέρα, μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε προαστιακό τρένο στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.
Ένας σιδηροδρομικός τραυματίσθηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) το πρωί στην περιοχή Μικολάιφ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Ένας ακόμη εργαζόμενος και δύο παιδιά τραυματίσθηκαν λίγη ώρα αργότερα όταν ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ένα διοικητικό κτίριο σε σιδηροδρομικό σταθμό στη γειτονική περιοχή της Οδησσού, δήλωσε ο Κουλέμπα.
Ένας αξιωματούχος ανέφερε αργότερα ότι οι τραυματίες της πυραυλικής επίθεσης είναι τέσσερις, χωρίς να πει ποιος ήταν ο τέταρτος τραυματίας.
Ο Κουλέμπα είπε ότι επίσης έγινε μία απόπειρα επίθεσης με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αργά χθες, Τρίτη, σε ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ της ανατολικής κεντρικής πόλης Ντνίπρο και του Κόβελ στη βορειοδυτική Ουκρανία. Το τρένο ακινητοποιήθηκε από εργαζόμενους των σιδηροδρόμων και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε λίγα μέτρα μακριά από την ατμομηχανή, είπε.
Η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας Ukrzaliznytsia, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις σιδηροδρομικές υποδομές και ότι το τροχαίο υλικό ήταν μεταξύ των στόχων.
Η εταιρεία ανέφερε ότι από τις αρχές Μαρτίου έχουν γίνει 18 επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές σε 41 εγκαταστάσεις.
Μηχανές τρένου, αμαξοστοιχίες μεταφοράς εμπορευμάτων και εξειδικευμένος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επισκευή υποδομών έχουν επίσης γίνει στόχοι, καθώς και σιδηροδρομικές αποθήκες και γέφυρες, ανέφερε η εταιρεία.
Τη Δευτέρα, μια ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε προαστιακό τρένο στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων επτά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα