Διέσωσαν λύκαινα που είχε πέσει σε κάναλι κοντά στη Βερόνα, δείτε βίντεο
Το ζώο εγκλωβίστηκε και βρήκε καταφύγιο κάτω από μία μεταλλική γέφυρα που βρίσκεται στο κανάλι
Το απόγευμα της Τρίτης (3/3) η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Βερόνα της Ιταλίας χρειάστηκε να επέμβει για να διασώσει μια λύκαινα που είχε παγιδευτεί κάτω από τη γέφυρα του τεχνητού καναλιού Giuliari.
Η λύκαινα, δεν κατάφερε να αναρριχηθεί και βρήκε καταφύγιο κάτω από μία μεταλλική γέφυρα που βρίσκεται στο κανάλι.
Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από δύο ομάδες πυροσβεστών, με μία από αυτές να είναι εξειδικευμένη για διασώσεις σε υδάτινα περιβάλλοντα.
Οι Αρχές νάρκωσαν το ζώο και στη συνέχεια το ασφάλισαν με σκοινιά και δίχτυα και το έβγαλαν στη στεριά, όπου εξετάστηκε από κτηνιάτρους.
Έπειτα, παραδόθηκε στην τοπική αστυνομία για φροντίδα και φύλαξη μέχρι να είναι έτοιμη να επιστρέψει στη φύση.
Δείτε βίντεο από το διάσωση του ζώου:
Aveva trovato rifugio sul pilone di una passerella, dopo esser finita in un canale artificiale: salvata dai #vigilidelfuoco una lupa in pericolo a S. Giovanni Lupatoto.— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 4, 2026
Una volta sedata, la squadra in assetto di soccorso fluviale ha recuperato l’animale per poi affidarlo ai… pic.twitter.com/Twxne5G8EQ
