Ο Τραμπ θα παρευρεθεί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου για πρώτη φορά ως πρόεδρος
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε μποϊκοτάρει στο παρελθόν την εκδήλωση και ουδέποτε εμφανίσθηκε ως επίτιμος προσκεκλημένος επειδή ο Τύπος τον είχε αντιμετωπίσει «εξαιρετικά κακά»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να παρακαθήσει στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου για πρώτη φορά ως πρόεδρος, δήλωσε ο ίδιος χθες, Δευτέρα.
Ο Τραμπ είχε μποϊκοτάρει στο παρελθόν την εκδήλωση και ουδέποτε εμφανίσθηκε ως επίτιμος προσκεκλημένος επειδή ο Τύπος τον είχε αντιμετωπίσει «εξαιρετικά κακά» μετά την έναρξη της πρώτης θητείας του, έγραψε στην πλατφόρμα του, την Truth Social.
Εντούτοις, προς τιμήν της 250ης επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών και εξαιτίας «του γεγονότος ότι αυτοί οι 'Ανταποκριτές' παραδέχονται τώρα ότι είμαι αληθινά ένας από τους Σπουδαιότερους Προέδρους στην Ιστορία της Χώρας μας, ο G.O.A.T., σύμφωνα με πολλούς», θα ήταν τιμή του να δεχθεί την πρόσκληση, δήλωσε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το αγγλικό ακρωνύμιο της έκφρασης «Σπουδαιότερος Όλων των Εποχών» (Greatest Of All Time).
Ο Τραμπ λέει επίσης ότι θα «εργασθώ για να το κάνω το ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ, ΠΙΟ ΚΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ», πρόσθεσε.
Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA), η οποία αντιπροσωπεύει τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, παραθέτει το δείπνο αυτό εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.
Η πρόεδρός της Γουέιτζα Τζιάνγκ δήλωσε πως η ένωση είναι ευτυχής που ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόσκληση και πως η WHCA ανυπομονεί να τον υποδεχθεί.
Αυτή η ετήσια εκδήλωση τιμά την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του Τύπου και βοηθάει στη χρηματοδότηση υποτροφιών για δημοσιογράφους. Οι προηγούμενοι πρόεδροι συνήθιζαν να συμμετέχουν σ' αυτή.
Φέτος το δείπνο είναι προγραμματισμένο για τις 25 Απριλίου στο ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον.
