Ιρανοί ευχαριστούν τις ΗΠΑ για τον θάνατο του Χαμενεΐ με τον «χορό Τραμπ», δείτε βίντεο
Στα βίντεο οι Ιρανοί αντιγράφουν τον χαρακτηριστικό χορό του Αμερικανού προέδρου στο τραγούδι «YMCA»
Με έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξαν αρκετοί Ιρανοί να ευχαριστήσουν τις ΗΠΑ για τον θάνατο του ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ μετά το χτύπημα του περασμένου Σαββάτου.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, Ιρανοί χορεύουν στους ρυθμούς του YMCA, τραγούδι που έχει ταυτιστεί με αυτό που αποκαλείται «χορός του Τραμπ».
Στα βίντεο οι Ιρανοί αντιγράφουν τον χαρακτηριστικό χορό του Αμερικανού προέδρου στο τραγούδι «YMCA», τον οποίο έχει παρουσιάσει ο ίδιος σε πολλές από τις συγκεντρώσεις του.
Τα βίντεο δείχνουν ενθουσιώδεις πλήθη να χορεύουν στους δρόμους, καθώς και άτομα να αναπαράγουν την κίνηση με το χέρι στο σπίτι με φίλους.
