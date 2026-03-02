Παρίσι και Βερολίνο ανακοινώνουν «στενότερη συνεργασία» στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής
Παρίσι και Βερολίνο ανακοινώνουν «στενότερη συνεργασία» στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής

«Ως απάντηση στο εξελισσόμενο τοπίο των απειλών»

Παρίσι και Βερολίνο ανακοινώνουν «στενότερη συνεργασία» στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής
Η Γαλλία και η Γερμανία αποφάσισαν να προχωρήσουν σε «στενότερη συνεργασία» στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής «ως απάντηση στο εξελισσόμενο τοπίο των απειλών», όπως ανακοίνωσαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε κοινή δήλωση.

«Στο πνεύμα της Συνθήκης της Αϊξ-λα-Σαπέλ» η Γαλλία και η Γερμανία «συμφώνησαν να λάβουν, ξεκινώντας από φέτος, τα πρώτα συγκεκριμένα μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Γερμανίας σε γαλλικές πυρηνικές ασκήσεις, «κοινές επισκέψεις σε στρατηγικούς χώρους», καθώς και «την ανάπτυξη συμβατικών δυνατοτήτων με ευρωπαίους εταίρους» διευκρινίζει το κείμενο.

«Αυτή η γαλλο-γερμανική συνεργασία θα συμπληρώσει, και δεν θα αντικαταστήσει, την πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ και τις συμφωνίες πυρηνικής κατανομής του Συμμαχίας, στις οποίες η Γερμανία συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει», διαβεβαίωσαν επίσης οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με «τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου», συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.
