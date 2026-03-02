Το Ιράν με πυρηνικά θα ήταν κολοσσιαία απειλή, είναι η τελευταία καλή μας ευκαιρία να τους σταματήσουμε, λέει ο Τραμπ
Το Ιράν με πυρηνικά θα ήταν κολοσσιαία απειλή, είναι η τελευταία καλή μας ευκαιρία να τους σταματήσουμε, λέει ο Τραμπ
Ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει πέντε εβδομάδες ή και πολύ περισσότερο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Δεν είχε αποκλείσει την αποστολή και χερσαίων στρατευμάτων «εάν αυτό κρινόταν αναγκαίο»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις τη Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο για την πορεία της επίθεσης στο Ιράν, δεν απέκλεισε να παραταθούν οι επιχειρήσεις πάνω από 4-5 εβδομάδες και τόνισε ότι τώρα ήταν η καλύτερη ευκαιρία για να εξαλειφθεί η απειλή από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
Στην παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος, με αφορμή τη βράβευση τριών στρατιωτών με το Μετάλλιο της Τιμής, είπε ότι ήταν «η τελευταία καλή μας ευκαιρία να χτυπήσουμε για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά».
Δείτε την εκδήλωση και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ:
Το πρόγραμμα συμβατικών και βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος «αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά και αυτό αποτελούσε μια πολύ σαφή, κολοσσιαία απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό», επισήμανε καταρχάς.
Το πυρηνικό Ιράν θα ήταν απειλή για τη Μέση Ανατολή και για άλλες χώρες, τόνισε και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πολύ περήφανος που σταμάτησε την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά.
«Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσεται ραγδαία και δραματικά, και αυτό είναι μια πολύ σαφής, τεράστια απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό. Το καθεστώς διαθέτει ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τις τοπικές όσο και τις υπερπόντιες, και σύντομα θα διαθέτει πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας», είπε.
Σχετικά με τους στόχους της επιχείρησης κατά του Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι τους «πετύχαμε πολύ νωρίτερα», καθώς υπολόγιζαν ότι η εξάλειψη της ηγεσίας θα έπαιρνε περισσότερο χρόνο.
Είπε ακόμη ότι ότι οι ΗΠΑ «έχουν προχωρήσει σημαντικά πέρα από τις αρχικές προβλέψεις» για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες και λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν «τη δυνατότητα να συνεχίσουν για πολύ περισσότερο». Απάντησε δε στον ισχυρισμό ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο «πολύ γρήγορα».
«Δεν βαριέμαι, δεν υπάρχει τίποτα βαρετό σε αυτό», εξήγησε και είπε ότι «κάποιος από τα μέσα ενημέρωσης είπε πως "θα βαρεθεί μετά από μια-δυο εβδομάδες"... Όχι, δεν βαριόμαστε. Εγώ δεν βαριέμαι ποτέ».
Στην παρέμβασή του ο Αμερικανός πρόεδρος, με αφορμή τη βράβευση τριών στρατιωτών με το Μετάλλιο της Τιμής, είπε ότι ήταν «η τελευταία καλή μας ευκαιρία να χτυπήσουμε για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά».
Δείτε την εκδήλωση και την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ:
Το πρόγραμμα συμβατικών και βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος «αναπτύσσονταν ραγδαία και δραματικά και αυτό αποτελούσε μια πολύ σαφή, κολοσσιαία απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό», επισήμανε καταρχάς.
Το πυρηνικό Ιράν θα ήταν απειλή για τη Μέση Ανατολή και για άλλες χώρες, τόνισε και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πολύ περήφανος που σταμάτησε την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά.
«Το πρόγραμμα συμβατικών βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος αναπτύσσεται ραγδαία και δραματικά, και αυτό είναι μια πολύ σαφής, τεράστια απειλή για την Αμερική και τις δυνάμεις μας που είναι σταθμευμένες στο εξωτερικό. Το καθεστώς διαθέτει ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας, τόσο τις τοπικές όσο και τις υπερπόντιες, και σύντομα θα διαθέτει πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας», είπε.
Σχετικά με τους στόχους της επιχείρησης κατά του Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι τους «πετύχαμε πολύ νωρίτερα», καθώς υπολόγιζαν ότι η εξάλειψη της ηγεσίας θα έπαιρνε περισσότερο χρόνο.
Είπε ακόμη ότι ότι οι ΗΠΑ «έχουν προχωρήσει σημαντικά πέρα από τις αρχικές προβλέψεις» για τέσσερις έως πέντε εβδομάδες και λέει ότι οι ΗΠΑ έχουν «τη δυνατότητα να συνεχίσουν για πολύ περισσότερο». Απάντησε δε στον ισχυρισμό ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο «πολύ γρήγορα».
«Δεν βαριέμαι, δεν υπάρχει τίποτα βαρετό σε αυτό», εξήγησε και είπε ότι «κάποιος από τα μέσα ενημέρωσης είπε πως "θα βαρεθεί μετά από μια-δυο εβδομάδες"... Όχι, δεν βαριόμαστε. Εγώ δεν βαριέμαι ποτέ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα