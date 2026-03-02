Η Ουάσινγκτον προανήγγειλε ενισχύσεις δυνάμεων στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
Στρατηγός ΗΠΑ Επίθεση στο Ιράν Ιράν

Η Ουάσινγκτον προανήγγειλε ενισχύσεις δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επέφεραν πολυεπίπεδα αποτελέσματα με σκοπό να διαταράξουν, να υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν την ικανότητα του Ιράν να διεξάγει και να διατηρήσει πολεμικές επιχειρήσεις»

Η Ουάσινγκτον προανήγγειλε ενισχύσεις δυνάμεων στη Μέση Ανατολή
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο μίλησε για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της επιχείρησης στο Ιράν, λέγοντας ότι «όλη η δύναμη» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνενώθηκε «με κοινό στόχο έναν ικανό και αποφασιστικό αντίπαλο».

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επέφεραν συγχρονισμένα και πολυεπίπεδα αποτελέσματα με σκοπό να διαταράξουν, να υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν την ικανότητα του Ιράν να διεξάγει και να διατηρήσει πολεμικές επιχειρήσεις».

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι όταν φτάσουν τα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη τις επόμενες ημέρες, οι ΗΠΑ θα βρίσκονται «σχεδόν στο σημείο που θέλουμε να είμαστε όσον αφορά τη συνολική μαχητική ικανότητα και τη συνολική μαχητική δύναμη». Ωστόσο, ο επιτελάρχης του αμερικανικού στρατού αρνήθηκε να αναφερθεί στο ακριβές μέγεθος της συνολικής δύναμης.

7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης