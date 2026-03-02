Η Ουάσινγκτον προανήγγειλε ενισχύσεις δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

«Οι αμερικανικές δυνάμεις επέφεραν πολυεπίπεδα αποτελέσματα με σκοπό να διαταράξουν, να υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν την ικανότητα του Ιράν να διεξάγει και να διατηρήσει πολεμικές επιχειρήσεις»

Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο μίλησε για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της επιχείρησης στο Ιράν, λέγοντας ότι «όλη η δύναμη» των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων συνενώθηκε «με κοινό στόχο έναν ικανό και αποφασιστικό αντίπαλο».



«Οι αμερικανικές δυνάμεις επέφεραν συγχρονισμένα και πολυεπίπεδα αποτελέσματα με σκοπό να διαταράξουν, να υποβαθμίσουν και να καταστρέψουν την ικανότητα του Ιράν να διεξάγει και να διατηρήσει πολεμικές επιχειρήσεις».



Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι όταν φτάσουν τα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη τις επόμενες ημέρες, οι ΗΠΑ θα βρίσκονται «σχεδόν στο σημείο που θέλουμε να είμαστε όσον αφορά τη συνολική μαχητική ικανότητα και τη συνολική μαχητική δύναμη». Ωστόσο, ο επιτελάρχης του αμερικανικού στρατού αρνήθηκε να αναφερθεί στο ακριβές μέγεθος της συνολικής δύναμης.



