H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Γιατί η επιχείρηση του Ισραήλ στο Ιράν ονομάστηκε «Βρυχηθμός του Λιονταριού», ο άνθρωπος που είναι πίσω από την ονομασία
Γιατί η επιχείρηση του Ισραήλ στο Ιράν ονομάστηκε «Βρυχηθμός του Λιονταριού», ο άνθρωπος που είναι πίσω από την ονομασία
Ο ιστορικός συμβολισμός πίσω από το όνομα της επιχείρησης, η σύμπτωση με την επέτειο του Τελ Χάι και η αναφορά του Νετανιάχου στον Γιόζεφ Τραμπελντόρ
Στο Τελ Χάι, στη Γαλιλαία, στέκει μέχρι σήμερα ένα επιβλητικό μνημείο με ένα λιοντάρι σε στάση βρυχηθμού. Το άγαλμα τιμά τη μνήμη του Γιόζεφ Τραμπελντόρ, μιας εμβληματικής μορφής των πρώτων χρόνων του σιωνισμού, που σκοτώθηκε το 1920 υπερασπιζόμενος τον οικισμό. Ο «βρυχηθμός» του λιονταριού έχει περάσει στη συλλογική μνήμη ως σύμβολο θυσίας και πολεμικής αποφασιστικότητας.
Η αναφορά σε αυτόν τον συμβολισμό απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα το Σάββατο, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία φέρει την ονομασία «Βρυχηθμός του Λιονταριού», μεταδίδει το Spiegel. Η ημερομηνία συνέπεσε με την 11η Αντάρ του εβραϊκού ημερολογίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται κάθε χρόνο η μνήμη του Τραμπελντόρ — φέτος συμπληρώθηκαν 106 χρόνια από τον θάνατό του.
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστός για τις συχνές ιστορικές αναφορές του, ανέδειξε ο ίδιος αυτόν τον συμβολισμό. Σε διάγγελμά του προς το έθνος μετά την επίθεση, δήλωσε ότι «καταστρέψαμε το συγκρότημα του Χαμενεΐ» και υποστήριξε πως «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο δικτάτορας δεν είναι πλέον ζωντανός». Στην ίδια ομιλία, υπενθύμισε στους Ισραηλινούς τη μορφή του Τραμπελντόρ και τη θυσία του στο Τελ Χάι.
Ο Τραμπελντόρ είχε μεταναστεύσει το 1911 από τη τσαρική Ρωσία στην Παλαιστίνη. Προηγουμένως είχε πολεμήσει στον Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο, κατά την πολιορκία του Πορτ Άρθουρ, όπου έχασε το ένα του χέρι. Παρά τον ακρωτηριασμό του, συμμετείχε αργότερα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη λεγόμενη «Εβραϊκή Λεγεώνα» στο πλευρό των Βρετανών.
Το 1920, όταν οι Σιωνιστές του οικισμού Τελ Χάι ζήτησαν ενίσχυση για να αποκρούσουν τοπικές αραβικές δυνάμεις, ο Τραμπελντόρ εντάχθηκε σε μικρή ομάδα υπεράσπισης. Είχε προηγουμένως διατυπώσει δημόσια τη θέση ότι απαιτείται «μια γενιά ανδρών χωρίς προσωπικά συμφέροντα και συνήθειες – ράβδοι από σίδερο, ελαστικές αλλά από σίδερο, από μέταλλο που μπορεί να σφυρηλατηθεί σε ό,τι χρειάζεται η εθνική μηχανή». Στη μάχη του Τελ Χάι σκοτώθηκε μαζί με επτά συντρόφους του. Τα τελευταία του λόγια, «Δεν πειράζει, είναι καλό να πεθαίνει κανείς για την πατρίδα», έχουν καταγραφεί βαθιά στη συλλογική μνήμη του Ισραήλ.
Η επιλογή του ονόματος «Βρυχηθμός του Λιονταριού», σε συνδυασμό με τη χρονική σύμπτωση της επετείου και την αναφορά του Νετανιάχου στον Τραμπελντόρ, προσδίδει έντονο ιστορικό και ιδεολογικό συμβολισμό στην επιχείρηση. Το λιοντάρι του Τελ Χάι δεν είναι απλώς μνημείο· αποτελεί διαχρονικό σύμβολο εθνικής αντοχής και πολεμικής αποφασιστικότητας — ένα μήνυμα που η ισραηλινή ηγεσία φρόντισε να επαναφέρει στο προσκήνιο με την ονομασία της επιχείρησης.
Η αναφορά σε αυτόν τον συμβολισμό απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα το Σάββατο, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία φέρει την ονομασία «Βρυχηθμός του Λιονταριού», μεταδίδει το Spiegel. Η ημερομηνία συνέπεσε με την 11η Αντάρ του εβραϊκού ημερολογίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται κάθε χρόνο η μνήμη του Τραμπελντόρ — φέτος συμπληρώθηκαν 106 χρόνια από τον θάνατό του.
Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, γνωστός για τις συχνές ιστορικές αναφορές του, ανέδειξε ο ίδιος αυτόν τον συμβολισμό. Σε διάγγελμά του προς το έθνος μετά την επίθεση, δήλωσε ότι «καταστρέψαμε το συγκρότημα του Χαμενεΐ» και υποστήριξε πως «υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι ο δικτάτορας δεν είναι πλέον ζωντανός». Στην ίδια ομιλία, υπενθύμισε στους Ισραηλινούς τη μορφή του Τραμπελντόρ και τη θυσία του στο Τελ Χάι.
Ο Τραμπελντόρ είχε μεταναστεύσει το 1911 από τη τσαρική Ρωσία στην Παλαιστίνη. Προηγουμένως είχε πολεμήσει στον Ρωσοϊαπωνικό Πόλεμο, κατά την πολιορκία του Πορτ Άρθουρ, όπου έχασε το ένα του χέρι. Παρά τον ακρωτηριασμό του, συμμετείχε αργότερα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη λεγόμενη «Εβραϊκή Λεγεώνα» στο πλευρό των Βρετανών.
Το 1920, όταν οι Σιωνιστές του οικισμού Τελ Χάι ζήτησαν ενίσχυση για να αποκρούσουν τοπικές αραβικές δυνάμεις, ο Τραμπελντόρ εντάχθηκε σε μικρή ομάδα υπεράσπισης. Είχε προηγουμένως διατυπώσει δημόσια τη θέση ότι απαιτείται «μια γενιά ανδρών χωρίς προσωπικά συμφέροντα και συνήθειες – ράβδοι από σίδερο, ελαστικές αλλά από σίδερο, από μέταλλο που μπορεί να σφυρηλατηθεί σε ό,τι χρειάζεται η εθνική μηχανή». Στη μάχη του Τελ Χάι σκοτώθηκε μαζί με επτά συντρόφους του. Τα τελευταία του λόγια, «Δεν πειράζει, είναι καλό να πεθαίνει κανείς για την πατρίδα», έχουν καταγραφεί βαθιά στη συλλογική μνήμη του Ισραήλ.
Η επιλογή του ονόματος «Βρυχηθμός του Λιονταριού», σε συνδυασμό με τη χρονική σύμπτωση της επετείου και την αναφορά του Νετανιάχου στον Τραμπελντόρ, προσδίδει έντονο ιστορικό και ιδεολογικό συμβολισμό στην επιχείρηση. Το λιοντάρι του Τελ Χάι δεν είναι απλώς μνημείο· αποτελεί διαχρονικό σύμβολο εθνικής αντοχής και πολεμικής αποφασιστικότητας — ένα μήνυμα που η ισραηλινή ηγεσία φρόντισε να επαναφέρει στο προσκήνιο με την ονομασία της επιχείρησης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα