Εκρήξεις στην Καμπούλ: Οι Ταλιμπάν λένε ότι στοχοποίησαν πακιστανικά αεροσκάφη
Εκρήξεις στην Καμπούλ: Οι Ταλιμπάν λένε ότι στοχοποίησαν πακιστανικά αεροσκάφη
Αντιαεροπορικά πυρά στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν εν μέσω «ανοικτού πολέμου» με το Πακιστάν – Δεν έχει υπάρξει απάντηση από το Ισλαμαμπάντ
Εκρήξεις και πυρά ακούστηκαν πριν από το ξημέρωμα στην Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, με τη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να ανακοινώνει ότι έθεσε στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη του Πακιστάν. Την εξέλιξη μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Agence France-Presse και του Reuters.
«Αντιαεροπορικά πυρά στοχοποίησαν την πακιστανική αεροπορία στην Καμπούλ. Οι κάτοικοι δεν πρέπει να ανησυχούν», ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από το Ισλαμαμπάντ σχετικά με τις σημερινές αεροπορικές επιδρομές ούτε για τους στόχους τους.
Έπειτα από μήνες σποραδικών συγκρούσεων, Πακιστάν και Αφγανιστάν ενεπλάκησαν σε «ανοικτό πόλεμο» την Πέμπτη, όταν η Καμπούλ εξαπέλυσε επίθεση στα σύνορα, προκαλώντας πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές σε αντίποινα.
Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι προκάλεσε πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στην επαρχία Κανταχάρ, λίκνο του κινήματος και τόπο όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Αχουνζάντα.
Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις υπό τον φόβο περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή.
«Αντιαεροπορικά πυρά στοχοποίησαν την πακιστανική αεροπορία στην Καμπούλ. Οι κάτοικοι δεν πρέπει να ανησυχούν», ανέφερε μέσω X ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.
کابل کې د پاکستانۍ الوتکو په وړاندې د دافع هوا فیرونه کیږي ښاریان دې تشویش نه کوي.— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 1, 2026
علیه طیاره های پاکستانی حملات دافع هوا در کابل انجام شد، همشهریان کابل تشویش نداشته باشند.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ενημέρωση από το Ισλαμαμπάντ σχετικά με τις σημερινές αεροπορικές επιδρομές ούτε για τους στόχους τους.
«Ανοικτός πόλεμος» μετά από μήνες συγκρούσεων
Έπειτα από μήνες σποραδικών συγκρούσεων, Πακιστάν και Αφγανιστάν ενεπλάκησαν σε «ανοικτό πόλεμο» την Πέμπτη, όταν η Καμπούλ εξαπέλυσε επίθεση στα σύνορα, προκαλώντας πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές σε αντίποινα.
Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν κατηγόρησε το Πακιστάν ότι προκάλεσε πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στην επαρχία Κανταχάρ, λίκνο του κινήματος και τόπο όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, Χιμπατουλά Αχουνζάντα.
Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις υπό τον φόβο περαιτέρω αποσταθεροποίησης στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα