ΗΠΑ για Πακιστάν: Υποστηρίζουμε το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι στους «τρομοκράτες» Ταλιμπάν
Πρώτη επίσημη αμερικανική αντίδραση μετά την κλιμάκωση στα σύνορα – Βομβαρδισμοί πακιστανικής αεροπορίας σε Καμπούλ και Κανταχάρ
Την υποστήριξή της στο «δικαίωμα» του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των δυνάμεων της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν εξέφρασε την Παρασκευή η αμερικανική διπλωματία, μετά την αφγανική επίθεση της προηγουμένης εναντίον στοιχείων των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα των δύο χωρών.
Η τρίτη τη τάξει αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Άλισον Χούκερ, ανέφερε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα X ότι «συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», επισημαίνοντας ότι είχε νωρίτερα συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν.
Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αμερικανική αντίδραση στη δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν, έπειτα από την αφγανική επίθεση κατά πακιστανικών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα και τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στη συνέχεια η πακιστανική αεροπορία σε μεγάλες αφγανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Καμπούλ και της Κανταχάρ.
Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες της Νότιας Ασίας, με το Πακιστάν να κατηγορεί τις αφγανικές de facto αρχές ότι προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο σε ένοπλες ομάδες που εξαπολύουν επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια. Οι αφγανοί Ταλιμπάν απορρίπτουν τις κατηγορίες.
Η νέα κλιμάκωση εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή, σε μια συγκυρία όπου οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες.
Spoke today with Pakistan Foreign Secretary Baloch to express condolences for lives lost in the recent conflict between Pakistan and the Taliban. We continue to monitor the situation closely and expressed support for Pakistan’s right to defend itself against Taliban attacks.— Allison M. Hooker (@UnderSecStateP) February 27, 2026
Θέση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τους ΤαλιμπάνΕκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπενθύμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Ταλιμπάν χαρακτηρίζονται «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι, κατά την αμερικανική θέση, «έχουν αθετήσει συστηματικά τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επιτρέποντας στη βία να αποσταθεροποιεί την περιοχή».
Σχέσεις σε τροχιά έντασης μετά το 2021Παρότι για χρόνια διατηρούσαν στενές σχέσεις, το Πακιστάν – χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο – και το Αφγανιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφότου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ, τον Αύγουστο του 2021.
