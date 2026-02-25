Ξεφεύγει η κόντρα της Ουγγαρίας με την Ουκρανία: Ο Όρμπαν κατηγορεί το Κίεβο για δολιοφθορά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κατεβάζει στρατό για τη φύλαξή τους
Ξεφεύγει η κόντρα της Ουγγαρίας με την Ουκρανία: Ο Όρμπαν κατηγορεί το Κίεβο για δολιοφθορά σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και κατεβάζει στρατό για τη φύλαξή τους
Βλέποντας το κόμμα του να «βυθίζεται» έως και 20 μονάδες πίσω από την κεντρώα αντιπολίτευση, ο Ούγγρος πρωθυπουργός αναζητά «σωσίβιο» στις αντιπαραθέσεις και οξύνει τους τόνους κατά του Κιέβου, μιλώντας για ενεργειακό εμπάργκο
Στα άκρα φαίνεται να οδηγείται η αντιπαράθεση της Ουγγαρίας με την Ουκρανία, καθώς ο Βίκτορ Όρμπαν αναζητά πολιτικά ερείσματα, για να κρατηθεί στην εξουσία. Με τις δημοσκοπήσεις να τον δείχνουν 20 πόντους πίσω από το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης εν όψει της κάλπης του Απριλίου, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μοιάζει να ψάχνει «σωσίβιο» μέσα από τις αντιπαραθέσεις.
Έτσι, κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι σχεδιάζει νέες ενέργειες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας του και ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων για την προστασία κρίσιμων υποδομών.
Σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα X, ο Όρμπαν δήλωσε: «Έχω ενημερωθεί από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας και βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες, με στόχο τη διατάραξη της λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας».
Η τοποθέτησή του, παρατηρεί το Politico, κλιμακώνει την ήδη τεταμένη αντιπαράθεση που έχει ανοίξει τόσο με το Κίεβο όσο και με τις Βρυξέλλες, σε μια συγκυρία κατά την οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενη εκλογική πίεση. Ο Όρμπαν, όπως και ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τη Δευτέρα διέκοψε την παροχή έκτακτης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία, έχει κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές στον αγωγό Ντρούζμπα, μέσω του οποίου η Ουγγαρία προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο.
Οι ουκρανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στα τέλη Ιανουαρίου και ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μπλόκαρε και το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, το οποίο είχε συμφωνηθεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους τη Δευτέρα. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: «Είμαι κατάπληκτος από τη στάση της Ουγγαρίας. Δεν θεωρώ σωστό να χρησιμοποιεί τον δικό της αγώνα για ελευθερία, για να προδίδει την ευρωπαϊκή κυριαρχία».
«Έχω διατάξει την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών» δήλωσε ο Όρμπαν. «Αυτό σημαίνει ότι στρατιώτες και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την απόκρουση ενδεχόμενων επιθέσεων θα αναπτυχθούν κοντά σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις». Όπως συμπλήρωσε, αστυνομικές δυνάμεις θα περιπολούν σε συγκεκριμένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, κέντρα διανομής και κέντρα ελέγχου. Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση πτήσεων στην κομητεία Σαμπολτς-Σατμάρ-Μπέρεγκ, στη βορειοανατολική Ουγγαρία, στα σύνορα με την Ουκρανία.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Politico για σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού.
Έτσι, κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι σχεδιάζει νέες ενέργειες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας του και ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων για την προστασία κρίσιμων υποδομών.
Σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα X, ο Όρμπαν δήλωσε: «Έχω ενημερωθεί από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας και βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες, με στόχο τη διατάραξη της λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας».
We will not give in to blackmail ❗️— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 25, 2026
I have ordered increased security for critical energy infrastructure.
The Ukrainian government is exerting pressure on the Hungarian and Slovak governments through an oil blockade. They will not stop there, as they are preparing further… pic.twitter.com/bulICvhy1m
Οι ουκρανικές αρχές έχουν δηλώσει ότι ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στα τέλη Ιανουαρίου και ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη.
Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Ούγγρος πρωθυπουργός μπλόκαρε και το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, το οποίο είχε συμφωνηθεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο. Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους τη Δευτέρα. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, δήλωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων: «Είμαι κατάπληκτος από τη στάση της Ουγγαρίας. Δεν θεωρώ σωστό να χρησιμοποιεί τον δικό της αγώνα για ελευθερία, για να προδίδει την ευρωπαϊκή κυριαρχία».
«Έχω διατάξει την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών» δήλωσε ο Όρμπαν. «Αυτό σημαίνει ότι στρατιώτες και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την απόκρουση ενδεχόμενων επιθέσεων θα αναπτυχθούν κοντά σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις». Όπως συμπλήρωσε, αστυνομικές δυνάμεις θα περιπολούν σε συγκεκριμένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, κέντρα διανομής και κέντρα ελέγχου. Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση πτήσεων στην κομητεία Σαμπολτς-Σατμάρ-Μπέρεγκ, στη βορειοανατολική Ουγγαρία, στα σύνορα με την Ουκρανία.
Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Politico για σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του Ούγγρου πρωθυπουργού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα