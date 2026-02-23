Mπλόκο της Ουγγαρίας στο 20ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία: «Είναι πραγματικά λυπηρό» λέει η Κάλλας

Σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερική πολιτικής, το βέτο της Ουγγαρίας και στο δάνειο ύψους 90 δισ. προς την Ουκρανία, βάζει ξανά στο τραπέζι τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων