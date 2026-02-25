Προς κατεδάφιση το «ξενοδοχείο φάντασμα» στην Τενερίφη μετά από 50 χρόνια εγκατάλειψης - Η τρομακτική του ιστορία

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στοεγκρίθηκε η διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, με την αιτιολογία ότι δεν εκπληρώθηκε «η κοινωνική λειτουργία της ιδιοκτησίας», καθώς το κτίριο παραμένει ημιτελές και χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία ενός μηνός για την υποβολή ενστάσεων ή προσφυγών.Η κατεδάφιση προγραμματίζεται για την περίοδο 2026–2027 και θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετη επιχείρηση, λόγω της θέσης του κτιρίου σε απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή αλλά και της παρουσίας επικίνδυνων υλικών, όπως ο αμίαντος.