Πάνω από 8.200 άδειες παραμονής ακυρώθηκαν το 2025 στη Γερμανία
Μειωμένος ο αριθμός σε σχέση με το 2024 – Οι περισσότερες διαταγές απέλασης αφορούσαν υπηκόους Γεωργίας, Αλβανίας και Τουρκίας
Στην ακύρωση 8.232 αδειών παραμονής αλλοδαπών προχώρησαν οι γερμανικές αρχές το 2025, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με τις 9.277 περιπτώσεις του 2024, σύμφωνα με απάντηση της κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον συντηρητικό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε κοινοβουλευτική ερώτηση που περιήλθε σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου.
Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότερες διαταγές απέλασης που εκδόθηκαν φέτος αφορούσαν υπηκόους Γεωργίας (671), Αλβανίας (661) και Τουρκίας (618).
Οι ίδιες τρεις χώρες βρίσκονταν στην πρώτη τριάδα και το 2024, όταν οι υπήκοοι Αλβανίας κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό, με 923 περιπτώσεις που αφορούσαν διαταγές απέλασης.
Η απάντηση της κυβέρνησης δόθηκε κατόπιν σχετικής ερώτησης που υποβλήθηκε στο γερμανικό κοινοβούλιο, χωρίς να δημοσιοποιούνται περαιτέρω στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες των υποθέσεων.
