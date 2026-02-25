ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Πάνω από 8.200 άδειες παραμονής ακυρώθηκαν το 2025 στη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Μετανάστες Απελάσεις

Πάνω από 8.200 άδειες παραμονής ακυρώθηκαν το 2025 στη Γερμανία

Μειωμένος ο αριθμός σε σχέση με το 2024 – Οι περισσότερες διαταγές απέλασης αφορούσαν υπηκόους Γεωργίας, Αλβανίας και Τουρκίας

Πάνω από 8.200 άδειες παραμονής ακυρώθηκαν το 2025 στη Γερμανία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ακύρωση 8.232 αδειών παραμονής αλλοδαπών προχώρησαν οι γερμανικές αρχές το 2025, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με τις 9.277 περιπτώσεις του 2024, σύμφωνα με απάντηση της κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον συντηρητικό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε κοινοβουλευτική ερώτηση που περιήλθε σε γνώση του Γερμανικού Πρακτορείου.

Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότερες διαταγές απέλασης που εκδόθηκαν φέτος αφορούσαν υπηκόους Γεωργίας (671), Αλβανίας (661) και Τουρκίας (618).

Οι ίδιες τρεις χώρες βρίσκονταν στην πρώτη τριάδα και το 2024, όταν οι υπήκοοι Αλβανίας κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό, με 923 περιπτώσεις που αφορούσαν διαταγές απέλασης.

Η απάντηση της κυβέρνησης δόθηκε κατόπιν σχετικής ερώτησης που υποβλήθηκε στο γερμανικό κοινοβούλιο, χωρίς να δημοσιοποιούνται περαιτέρω στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες των υποθέσεων.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης