Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα υποχωρήσουμε»
ΚΟΣΜΟΣ
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ουκρανία πόλεμος Ρωσία

Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα υποχωρήσουμε»

Με τρένο έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα η πρόεδρος της Κομισιόν - Στόχος της επίσκεψης είναι να επαναβεβαιωθεί ότι η Ευρώπη στηρίζει ακλόνητα την Ουκρανία, οικονομικά και στρατιωτικά

Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα υποχωρήσουμε»
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε λίγα λεπτά μετά τις 07:20 μέσω X ότι έφθασε στο Κίεβο, «για δέκατη φορά από την έναρξη του πολέμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια, το 2022.

Σκοπός της σημερινής επίσκεψης, ανέφερε η Γερμανίδα, είναι «να επαναβεβαιώσουμε ότι η Ευρώπη στέκει ακλόνητη στο πλευρό της Ουκρανίας, οικονομικά, στρατιωτικά, και κατά τη διάρκεια αυτού του σκληρού χειμώνα», να τονιστεί η «διαρκής δέσμευσή μας» να υποστηριχθεί «ο δίκαιος αγώνας» του Κιέβου και «να σταλεί σαφές μήνυμα τόσο στον ουκρανικό λαό, όσο και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε ωσότου αποκατασταθεί η ειρήνη».

«Η ειρήνη με τους όρους της Ουκρανίας», σημείωσε κλείνοντας στην ανάρτησή της.

Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν σε τελετή, με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα με το τρένο, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους να την υποδέχονται με μια ανθοδέσμη στα χρώματα της Ουκρανίας.

Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης