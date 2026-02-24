Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα υποχωρήσουμε»
Στο Κίεβο για 10η φορά από την έναρξη του πολέμου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν θα υποχωρήσουμε»
Με τρένο έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα η πρόεδρος της Κομισιόν - Στόχος της επίσκεψης είναι να επαναβεβαιωθεί ότι η Ευρώπη στηρίζει ακλόνητα την Ουκρανία, οικονομικά και στρατιωτικά
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε λίγα λεπτά μετά τις 07:20 μέσω X ότι έφθασε στο Κίεβο, «για δέκατη φορά από την έναρξη του πολέμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία πριν από ακριβώς τέσσερα χρόνια, το 2022.
Σκοπός της σημερινής επίσκεψης, ανέφερε η Γερμανίδα, είναι «να επαναβεβαιώσουμε ότι η Ευρώπη στέκει ακλόνητη στο πλευρό της Ουκρανίας, οικονομικά, στρατιωτικά, και κατά τη διάρκεια αυτού του σκληρού χειμώνα», να τονιστεί η «διαρκής δέσμευσή μας» να υποστηριχθεί «ο δίκαιος αγώνας» του Κιέβου και «να σταλεί σαφές μήνυμα τόσο στον ουκρανικό λαό, όσο και στον επιτιθέμενο: δεν θα υποχωρήσουμε ωσότου αποκατασταθεί η ειρήνη».
«Η ειρήνη με τους όρους της Ουκρανίας», σημείωσε κλείνοντας στην ανάρτησή της.
Η πρόεδρος της Κομισιόν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα συμμετάσχουν σε τελετή, με άλλους ευρωπαίους ηγέτες.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα με το τρένο, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους να την υποδέχονται με μια ανθοδέσμη στα χρώματα της Ουκρανίας.
Η ανάρτηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16
