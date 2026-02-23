Νεοσύστατη μονάδα του Πενταγώνου παρείχε πληροφορίες για την επιχείρηση κατά του Μεξικανού βαρόνου «Ελ Μέντσο»

Η JIATF-CC συνέβαλε με πληροφορίες στη δράση του μεξικανικού στρατού στο Χαλίσκο – Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τις μεξικανικές αρχές





Μια νεοσύστατη υπηρεσία του Πενταγώνου , η Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel – JIATF-CC), συνέβαλε με πληροφορίες στην επιχείρηση κατά την οποία ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον βαρόνο ναρκωτικών Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα στο Χαλίσκο , σύμφωνα με Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters. Οι μεξικανικές αρχές διευκρίνισαν ότι η επιχείρηση σχεδιάστηκε και διεξήχθη αποκλειστικά από τις ίδιες, χωρίς ενεργή συμμετοχή αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.Η Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JIATF-CC), στην οποία συμμετέχουν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, συγκροτήθηκε επισήμως τον προηγούμενο μήνα με στόχο τη χαρτογράφηση των δικτύων καρτέλ ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στα σύνορα ΗΠΑ–Μεξικού.Ο Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στις μεξικανικές αρχές, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις του Μεξικού.Πρώην Αμερικανός αξιωματούχος, επίσης ανώνυμα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν συντάξει λεπτομερή φάκελο για τον Οσεγκέρα και τον διαβίβασαν στο Μεξικό, σημειώνοντας ότι ο «Ελ Μέντσο» βρισκόταν πολύ ψηλά – αν όχι στην κορυφή – της λίστας των «στόχων» των ΗΠΑ στο Μεξικό.Ο μεξικανικός στρατός σκότωσε τον 60χρονο Οσεγκέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στόχο τη σύλληψή του στην πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό. Ο θάνατός του πυροδότησε κύμα βίας, με μέλη του καρτέλ να πυρπολούν αυτοκίνητα και να αποκλείουν αυτοκινητοδρόμους σε πολλές πολιτείες.Το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές αρχές συνέβαλαν παρέχοντας «πληροφορίες», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις. Κυβερνητικοί κύκλοι στο Μεξικό τόνισαν ότι δεν υπήρξε ενεργή ανάμειξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.Ο Οσεγκέρα, πρώην αστυνομικός, ήταν ο σκιώδης αρχηγός του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG) και είχε επικηρυχθεί από τις ΗΠΑ με αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εξόντωσή του θεωρείται σημαντικό πλήγμα στον πόλεμο κατά των καρτέλ που διακινούν κοκαΐνη και φαιντανύλη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.Ελάχιστες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για τη JIATF-CC. Στον ιστότοπό της αναφέρεται ότι στόχος της είναι να «εντοπίσει, να διαταράξει και να εξαρθρώσει δίκτυα καρτέλ που αποτελούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού».Ο ταξίαρχος Μαουρίτσιο Καλαμπρέζι, επικεφαλής της μονάδας, δήλωσε πρόσφατα στο Reuters ότι ο αμερικανικός στρατός αξιοποιεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την εκστρατεία κατά οργανώσεων όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος για να χαρτογραφήσει τα δίκτυα των καρτέλ. «Τα καρτέλ λειτουργούν διαφορετικά από την Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος, έχουν διαφορετικά κίνητρα, κάτι που καθιστά ακόμη πιο σημαντικό για εμάς να εντοπίσουμε ολόκληρα δίκτυα ώστε να τα πλήξουμε και να τα εξαρθρώσουμε», ανέφερε.Ο Τζακ Ράιλι, πρώην αξιωματούχος της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), σημείωσε ότι η απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εντάξει πέρυσι μεξικανικά καρτέλ στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων «ξεκλείδωσε» περισσότερους πόρους για την καταπολέμηση των διακινητών ναρκωτικών.

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η συγκρότηση της JIATF-CC εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική που περιλαμβάνει εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα σύνορα με το Μεξικό, καθώς και συχνά πλήγματα σε ταχύπλοα που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό – ενέργειες των οποίων η νομιμότητα αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Ουάσιγκτον.