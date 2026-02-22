Πακιστάν: Έπληξε επτά στρατόπεδα των Ταλιμπάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν ως αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας
Πακιστάν Αφγανιστάν

Πακιστάν: Έπληξε επτά στρατόπεδα των Ταλιμπάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν ως αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας

Το Ισλαμαμπάντ επικαλείται τρεις επιθέσεις από την αρχή του ραμαζανιού – Εντείνονται οι διασυνοριακές εντάσεις με την Καμπούλ

Πακιστάν: Έπληξε επτά στρατόπεδα των Ταλιμπάν στα σύνορα με το Αφγανιστάν ως αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας
Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε στοχευμένες επιθέσεις σε «επτά στρατόπεδα τρομοκρατών» κατά μήκος της μεθορίου με το Αφγανιστάν, ως αντίποινα για επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του, τις οποίες αποδίδει σε ένοπλες ομάδες που φέρονται να υποστηρίζονται από την Καμπούλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πακιστανικής κυβέρνησης, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «εξαπέλυσαν στοχευμένες επιθέσεις, βάσει πληροφοριών, σε επτά στρατόπεδα και κρησφύγετα τρομοκρατών». Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε τρεις επιθέσεις που σημειώθηκαν από την αρχή του ραμαζανιού, χωρίς να δίνονται περαιτέρω επιχειρησιακές λεπτομέρειες.



Το Ισλαμαμπάντ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του συνδέονται με ένοπλες ομάδες που δρουν από το Αφγανιστάν και απολαμβάνουν, όπως ισχυρίζεται, την υποστήριξη της Καμπούλ.

Εύθραυστες σχέσεις μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν

Παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες υπήρξαν σύμμαχοι επί σειρά ετών, οι σχέσεις τους έχουν επιδεινωθεί μετά την ανάκτηση της εξουσίας στην Καμπούλ από τους Ταλιμπάν το 2021. Έκτοτε, καταγράφονται σποραδικές διασυνοριακές συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών κατά μήκος της μεθορίου.

Το Πακιστάν κατηγορεί τη γειτονική χώρα ότι υποθάλπει ένοπλες οργανώσεις που εξαπολύουν επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος, κατηγορία που απορρίπτει η αφγανική κυβέρνηση, διαψεύδοντας οποιαδήποτε στήριξη σε τέτοιες ομάδες.

