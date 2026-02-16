Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα του Πακιστάν
Η βόμβα είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα
Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα έξω από αστυνομικό τμήμα της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού. Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που διακόμισαν τους τραυματίες στο πλησιέστερο νοσοκομείο, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών είναι ένα παιδί.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Ο κυβερνήτης της επαρχίας, ο Φάιζαλ Καρίμ Κούντι, καταδίκασε τη βομβιστική επίθεση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
