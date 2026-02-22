Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον θάνατο Αμερικανού πολίτη από πυρά πράκτορα της ICE το 2025
Στη δημοσιότητα τα αρχεία για τον θάνατο Αμερικανού πολίτη από πυρά πράκτορα της ICE το 2025
Η υπόθεση του 23χρονου Ρούμπεν Ρέι Μαρτίνεζ εξετάζεται από τους Texas Rangers – Η οικογένεια ζητά «πλήρη και δίκαιη έρευνα» και κάνει λόγο για ανάγκη διαφάνειας
Τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτήν την εβδομάδα αποκαλύπτουν ότι στις 15 Μαρτίου 2025 ο 23χρονος Αμερικανός πολίτης Ρούμπεν Ρέι Μαρτίνεζ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της ICE στο νησί Σάουθ Πάντρε του Τέξας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ελέγχου κυκλοφορίας, με την υπόθεση να ερευνάται από τους Texas Rangers και την οικογένειά του να ζητά πλήρη διαφάνεια.
Όπως αναφέρεται, ένας πράκτορας του DHS πυροβόλησε πολλές φορές τον 23χρονο, ο οποίος φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του έναν άλλον πράκτορα. Ο τραυματισμένος πράκτορας υπέστη κάκωση στο γόνατο, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και αργότερα έλαβε εξιτήριο, σύμφωνα με την επίσημη αναφορά.
Ο Μαρτίνεζ διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης Μπράουνσβιλ του Τέξας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
«Η οικογένεια του Ρούμπεν ζητά διαφάνεια και λογοδοσία εδώ και σχεδόν έναν χρόνο και θα συνεχίσει τον αγώνα της για όσο χρειαστεί», ανέφεραν οι δύο δικηγόροι σε δήλωσή τους.
Τα αρχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση American Oversight. Η εκτελεστική διευθύντριά της, Τσιόμα Τσούκου, δήλωσε ότι «αυτά τα αρχεία παρουσιάζουν μια βαθιά ανησυχητική εικόνα των βίαιων μεθόδων που χρησιμοποιεί η ICE». Όπως τόνισε, «στους πρώτους μήνες αυτής της κυβέρνησης, τα στοιχεία της ίδιας της ICE δείχνουν δραματική αύξηση, σχεδόν 400%, στα συμβάντα όπου έγινε χρήση βίας – με ανθρώπους να στέλνονται σε νοσοκομεία, περαστικούς να συλλαμβάνονται σε επιχειρήσεις, ακόμη και τον θάνατο ενός Αμερικανού πολίτη».
Ο θάνατος του Μαρτίνεζ φέρεται να είναι ο πρώτος Αμερικανού πολίτη στο πλαίσιο επιχειρήσεων που ξεκίνησαν μετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μόνο τον Ιανουάριο, ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στη Μινεσότα.
Το χρονικό της επιχείρησης στο Σάουθ ΠάντρεΣύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν, ο Μαρτίνεζ σκοτώθηκε από πράκτορες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο πλαίσιο επιχείρησης κατά την οποία ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέδραμαν την τοπική αστυνομία σε έλεγχο της κυκλοφορίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο νησί Σάουθ Πάντρε του Τέξας. Με βάση τα αρχεία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργούνταν και μεταναστευτικοί έλεγχοι.
New reports reveal that ICE killed a U.S. citizen in March 2025 and never disclosed it until now.— FactPost (@factpostnews) February 21, 2026
Ruben Ray Martinez was shot multiple times in South Padre Island, Texas, just five days after turning 23. pic.twitter.com/BUcNtV3Az5
Οι θέσεις της οικογένειας και τα στοιχεία για χρήση βίαςΟι δικηγόροι της οικογένειας, Τσαρλς Σταμ και Άλεμ Σταμ, υποστηρίζουν ότι ο 23χρονος προσπαθούσε να ακολουθήσει τις οδηγίες των τοπικών αστυνομικών αρχών όταν δέχθηκε τα πυρά και ζητούν τη διενέργεια «πλήρους και δίκαιης έρευνας».
Before Renee Good.— Gina Hinojosa (@GinaHinojosaTX) February 21, 2026
Before Alex Pretti.
There was Ruben Ray Martinez.
A Texan. An American.
They tried to hide it. We’ll get answers. pic.twitter.com/Rmb8R2iORw
Η επίσημη θέση του υπουργείου και η έρευναΕκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι ο Μαρτίνεζ «παρέσυρε σκόπιμα» έναν πράκτορα και ότι συνάδελφός του «πυροβόλησε ευρισκόμενος σε άμυνα».
Το περιστατικό ερευνάται από την ειδική ερευνητική υπηρεσία του Τέξας, τους Texas Rangers, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο.
