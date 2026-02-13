«Θα ήμουν ο πρώτος που θα σε σκότωνε» - Σάλος στην Αίγυπτο με κοπέλα που αποκάλυψε παρενόχληση σε λεωφορείο, αντί να τη στηρίξουν δέχεται απειλές για τη ζωή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη yoma (@mariiam_shaawky)



«Η φήμη της Αιγύπτου»

Μελέτη του ΟΗΕ το 2013 έδειξε ότι το 99,3% των Αιγυπτίων γυναικών είχε υποστεί τουλάχιστον μία μορφή παρενόχλησης, ενώ πάνω από το 80% ανέφερε ότι παρενοχλείται τακτικά στα μέσα μεταφοράς. Την ίδια χρονιά συγκλόνισαν το Κάιρο μαζικές διαδηλώσεις κατά της σεξουαλικής βίας.Το 2014 υιοθετήθηκε νόμος που τιμωρούσε την παρενόχληση στον δρόμο. Όμως έκτοτε οι αλλαγές είναι μικρές. Η εφαρμογή του νόμου παραμένει θολή, με τις αιγυπτιακές αρχές να μην έχουν ανακοινώσει ποτέ αριθμό καταδικών.Το 2022, η υπόθεση της δολοφονίας της Ναγέρα Ασράφ, μιας φοιτήτριας την οποία σκότωσε άνδρας του οποίου είχε απορρίψει τις ερωτικές προσεγγίσεις, είχε προκαλέσει οργή και είχε επίσης κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δράστης καταδικάστηκε σε θάνατο και η ποινή εκτελέστηκε. Τότε «κάποιοι απαιτούσαν την απελευθέρωσή του», υπενθύμισε η Ναντίν Ασράφ Αιγύπτια ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών.Στην περίπτωση του «κοριτσιού του λεωφορείου» οι αρχές αντέδρασαν, παρά το γεγονός ότι η διαχειρίστρια εταιρεία του λεωφορείου αρνήθηκε ότι υπήρξε κάποιο συμβάν σε ανακοίνωσή της, την οποία αναδημοσίευσε το υπουργείο Μεταφορών.Μία ημέρα μετά την ανάρτηση της Μαριάμ Σαούκι «το πρόσωπο που εμφανίζεται στα βίντεο ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη», επεσήμανε το υπουργείο Εσωτερικών.«Αντιμέτωπος με τα γεγονότα», «αρνήθηκε ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα ή ότι είχε συναντήσει στο παρελθόν το θύμα», πρόσθεσε.Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση 1.000 αιγυπτιακές λίρες (περίπου 17 ευρώ), προτού ξανασυλληφθεί για άλλη υπόθεση υπεξαίρεσης πόρων.Ο δικηγόρος του ζήτησε να υποβληθεί η Σαούκι σε ψυχιατρική εξέταση. «Αμαυρώθηκε η φήμη τη Αιγύπτου», κατήγγειλε ο Άλι Φαγέζ στο Facebook. Οι εικόνες αυτές λένε «σε όλο τον κόσμο ότι υπάρχουν άνθρωποι που παρενοχλούν στην Αίγυπτο και ότι οι Αιγύπτιοι ενθαρρύνουν την παρενόχληση, την υπερασπίζονται και σιωπούν».Η υπόθεση αφορά κυρίως «ένα συστημικό και δομικό πρόβλημα», ένα αδίκημα όπως αυτό «δεν το παίρνουν ποτέ στα σοβαρά», τόνισε η Ναντίν Ασράφ. Και «η πρώτη δικαιολογία αφορά πάντα την εμφάνιση των γυναικών».Φορά μαντίλα; «Θα πούνε ότι τα ρούχα της ήταν πολύ στενά». Δεν φορά; «Θα μιλήσουν για τα μαλλιά της». Και «ακόμη κι αν φορά νικάμπ (σ.σ. μαντίλι που καλύπτει όλο το πρόσωπο αφήνοντας να φαίνονται μόνο τα μάτια)», θα επικρίνουν «το μακιγιάζ στα μάτια της», εξήγησε. «Πάντα θα υπάρχει κάτι».